今起美式、拿鐵買一送一！7-11可寄杯咖啡6折　全家拿鐵第2杯10元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜7月19日起至7月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾西西里風檸檬咖啡第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香橙果纖風味氣泡咖啡第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾香橙果纖風味冰茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾香橙果纖風味氣泡凍飲第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第2件10元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯思樂冰第2件10元，6.4折（原價39元、特價25元）
◾酷聖石複合店3oz冰淇淋，5.6折（原價89元、特價50元）
◾LOTTE爽冰淇淋任選10元多1件，5.8折（原價69元、特價40元）
📍門市｜即日起至7月23日
◾大杯冰椪糖拿特價77元，9折（原價85元、特價77元）
◾CITY PEARL珍珠任選2杯99元，6.7折（原價75元、特價50元）不含楊枝甘露冰沙
📍APP｜7月18日起至7月23日
◾特大杯美式21杯777元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾特大杯拿鐵16杯777元，7折（原價70元、49元）
◾大杯精品馥芮白10杯777元，6.5折（120元、特價78元）
◾一顆檸檬紅茶、一顆檸檬青茶20杯777元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾香橙果纖風味系列冰飲 (氣泡咖啡/冰茶/氣泡凍飲) 7杯組 400元，6.8折（原價85元、特價58元）
📍7月24日至7月28日
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾CITY TEA英式紅茶買2送1，6.6折（原價35元、特價23元）
◾特大冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1，6.6折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月17日至7月21日
◾特大杯經典拿鐵第二杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯桃粿仙女紅茶第二杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜7月19日至7月21日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾旨味日式綠買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂格美顏膠原莓果飲／補氣養蔘蜂蜜飲買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡萊爾富
📍門市｜7月17日至7月21日
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾樂法果醋買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾味味A香辣海鮮湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
📍門市｜即起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，原價45元、特價30元
◾大杯拿鐵10杯399元，原價55元、特價40元
🟡美廉社
📍門市｜即起至7月21日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡小北百貨
📍門市｜7月22日大暑
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）