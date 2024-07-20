影／KD回來了！開始參與隊內訓練　美國男籃「先發名額」只剩一個

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美國隊內日常練習的氛圍相當良好，LeBron James在一次傳球中，將球打在牆上，反彈後讓Devin Booker接到，後者再傳給外圍的射手命中，神乎其技的傳球技術讓人嘆為觀止。
然後是Curry和Anthony Edwards進行了一場「LOGO SHOT」的較量，首輪的對決兩人都能順利命中，第二輪Edwards再次投進，Curry卻未能命中，勝負已分。
KD恢復訓練 復出近了
這一屆美國隊天賦太出色，最大賣點當然就是James、Curry和KD三人首次在國家隊配合。不過此前Durant因小腿拉傷，缺席了球隊訓練以及美國男籃最近2場熱身賽，讓人有些擔心他的狀況。
好在近期KD已經恢復訓練，相信不久應該能恢復比賽，他受訪時表示自己感覺每天都有進步，「你每天都得專注於恢復情況，而我也能掌握自己在做出某些動作、或進行某些訓練後感受如何，我就是保持訓練，靜候結果。」
Durant本來就是美國隊教練團鎖定的先發人選之一，《The Athletic》記者Joe Vardon指出，他和Stephen Curry、Joel Embiid是在訓練開始前就被教練團排定為先發的3人，而LeBron James也幾乎不可能打替補，如此先發人選就已經有4人確定。而在訓練和熱身賽開始進行後，Curry、Embiid和James也的確都確保了先發位置，現在KD回歸，若他狀況無礙，現在先發名額只剩下一人還沒確定。
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