預言賴清德下一步砍向「他」！鄭麗文：像法海把白蛇壓在雷峰塔下

「果然馬上詆毀大法官！」　綠委批：法律人墮落全新字眼叫黃國昌

▲林宜瑾認為，在憲法法庭裁准暫時處分後，民眾黨立委黃國昌果然馬上公開詆毀大法官公正性。（圖／林宜瑾臉書）
▲林宜瑾認為，在憲法法庭裁准暫時處分後，民眾黨立委黃國昌果然馬上公開詆毀大法官公正性。（圖／林宜瑾臉書）

記者陳佩君／台北報導

國會職權修法生效，憲法法庭昨（19）日裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前，應暫時停止執行。對此，民進黨立委林宜瑾認為，在憲法法庭裁准暫時處分後，民眾黨立委黃國昌果然馬上公開詆毀大法官公正性，她諷刺，形容法律人徹底墮落的全新字眼，就叫黃國昌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「當初喊著要立刻啟動國會聽證調查的，是你黃國昌，現在宣稱國會擴權惡法不會造成重大公益受侵害的，也是你黃國昌！」林宜瑾表示，在憲法法庭裁准暫時處分後，黃國昌果然馬上公開詆毀大法官公正性，甚至明知故問地高喊到底有什麼不可回復的損害，真的是裝睡的人叫不醒。她狠酸，形容法律人徹底墮落的全新字眼，就叫黃國昌。

林宜瑾認為，憲法法庭所做裁定，正彰顯出藍白強推硬過的國會擴權惡法，確實可能造成不可回復之重大損害，而具有違憲疑慮。她強調，憲法是國家根本大法，不容任何形式的牴觸，立委也沒有權力透過修法毀壞憲政。

林宜瑾說，違憲是非常嚴重的事情，在憲法法庭做出終局裁判前，暫時處分當然有其必要，「否則難道可以讓黃國昌違憲一下下嗎？」

林宜瑾呼籲，憲法屬於全民更代表國家，不分黨派都應共同維護，憲法不容牴觸，憲法法庭亦不容詆毀，身為政治人物不該為了一己之私，明示或暗示憲法法庭欠缺公正性，這是對社會的撕裂，也是對大是大非的顛倒。

快訊／尊重憲法法庭裁定！總統府：盼早日釐清有違憲疑慮法律條文

影／裁准暫時處分！綠黨團：藍白強推違憲爭議法、勿詆毀大法官

快訊／國會職權法暫時處分！行政院敬佩：憲法法庭捍衛憲政秩序

諷吳崢是先知、時空旅人　名嘴歷史哥：說個笑話司法獨立

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選