「果然馬上詆毀大法官！」 綠委批：法律人墮落全新字眼叫黃國昌
國會職權修法生效，憲法法庭昨（19）日裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前，應暫時停止執行。對此，民進黨立委林宜瑾認為，在憲法法庭裁准暫時處分後，民眾黨立委黃國昌果然馬上公開詆毀大法官公正性，她諷刺，形容法律人徹底墮落的全新字眼，就叫黃國昌。
記者陳佩君／台北報導
「當初喊著要立刻啟動國會聽證調查的，是你黃國昌，現在宣稱國會擴權惡法不會造成重大公益受侵害的，也是你黃國昌！」林宜瑾表示，在憲法法庭裁准暫時處分後，黃國昌果然馬上公開詆毀大法官公正性，甚至明知故問地高喊到底有什麼不可回復的損害，真的是裝睡的人叫不醒。她狠酸，形容法律人徹底墮落的全新字眼，就叫黃國昌。
林宜瑾認為，憲法法庭所做裁定，正彰顯出藍白強推硬過的國會擴權惡法，確實可能造成不可回復之重大損害，而具有違憲疑慮。她強調，憲法是國家根本大法，不容任何形式的牴觸，立委也沒有權力透過修法毀壞憲政。
林宜瑾說，違憲是非常嚴重的事情，在憲法法庭做出終局裁判前，暫時處分當然有其必要，「否則難道可以讓黃國昌違憲一下下嗎？」
林宜瑾呼籲，憲法屬於全民更代表國家，不分黨派都應共同維護，憲法不容牴觸，憲法法庭亦不容詆毀，身為政治人物不該為了一己之私，明示或暗示憲法法庭欠缺公正性，這是對社會的撕裂，也是對大是大非的顛倒。