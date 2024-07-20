4大專院校7月底退場 教育部：898名學生已轉校安置
由於少子化情形嚴重，台灣陸續有學校停辦。今年共有4所大專院校停招，包括明道大學、大同技術學院、環球科技大學與東方設計學院等，今年7月31日退場。教育部對外表示，4所學校共有898名學生已陸續轉到淡江大學、輔仁大學、逢甲大學等17所大專院校。
記者許家禎／台北報導
位於彰化的明道大學有財務惡化、積欠教職員薪水等問題，一度遭教育部私校退審會列為專案輔導學校，並給予1年改善期，但因改善未果，私校退審會拍板停招。該學校全盛時有近萬名學生，如今只剩375人。
環球科大也有財務問題，還爆出惡性扣薪，逼迫教師同意減薪。該校創校32年，學生人數最多時超過9000名，如今剩320名學生轉校。
大同技術學院也遭教育部勒令停招，理由是學校陷入財務危機可用資金不足，該校僅80名學生要轉校。東方設計大學也傳出積欠數千萬元薪資，導致教職員工決定提起訴訟，同時因為招生不足，自主向教育部申請全面停招，最後剩123名學生分發。
教育部指出，明道大學、大同技術學院、環球科技大學與東方設計學院等因招生嚴重不足、財務危機等問題，於112學年度全面停招，今年7月31日退場。4所大學共計898名學生已分發，並轉校到17所大專院校，包括淡江大學、輔仁大學、東海大學、逢甲大學等。