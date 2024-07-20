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勇士應「買單」爵士報價得到Markkanen？美媒：他可復活死亡五小

▲NBA資深作家Kevin Pelton在ESPN節目《The Lowe Post》上表示Lauri Markkanen能幫助勇士重新組建他們奪冠時期的「死亡五小」陣容，因此他們值得付出籌碼來得到他。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA資深作家Kevin Pelton在ESPN節目《The Lowe Post》上表示Lauri Markkanen能幫助勇士重新組建他們奪冠時期的「死亡五小」陣容，因此他們值得付出籌碼來得到他。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Klay Thompson離開讓人感傷，但金州勇士隊在這個休賽季收穫許多，他們厚實了側翼線，現在距離重返西區競爭行列，還差一個全明星級的得分好手。猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen是不斷出現在他們補強名單上的名字，基於爵士隊的要價，勇士隊必須思考在滿足對方要求的情況下，這樣筆交易是否還值得。NBA資深作家Kevin Pelton在ESPN節目《The Lowe Post》上認為這是可以接受的，因為Markkanen能幫助勇士重新組建他們奪冠時期的「死亡五小（Death Lineup）」陣容

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在和ESPN知名記者Zach Lowe的討論中，Pelton認為為了得到213公分、進攻能力卓越的Markkanen，勇士隊值得付出一些代價，因為他能夠幫助這支球隊重新擁有決勝時期值得信賴的小球陣容。

「我最喜歡Markkanen加入勇士隊的想法就是他和Draymond Green可以搭檔前場，這就是當初死亡五小的模型。Green會與一位非常危險的射手、高超得分手搭檔，這能為勇士隊解鎖很多東西。」Pelton如此說道，過去的死亡陣容中，這個位置曾經是Harrison Barnes、Kevin Durant等球員所打的，Pelton認為Markkanen也能夠勝任。

根據《The Athletic》此前的報導，金州勇士隊在最新的報價中向爵士隊給出了Moses Moody和多個首輪選秀權、首輪互換權和次輪選秀權作為包裹。但聯盟消息人士稱，「爵士隊要求勇士隊給出大量年輕新星和選秀權，包括Moody、Jonathan Kuminga和Brandin Podziemski。」

勇士隊在休賽季一直在尋找一位全明星級別的球員來與兩屆 MVP Stephen Curry搭檔，在錯過Paul George之後，交易得到Markkanen可能是他們今年夏天實現這一目標的最後機會。

交易Lauri Markkanen必須讓勇士隊成為真正的競爭者

對此Lowe給出一個疑問：「假設最後的報價是、補償現金以及Kuminga和Podziemski之一，如果這就是最終價格，這對勇士隊來說值得嗎？他們應該這樣做嗎？他們能變得足夠好嗎？」

「我認為這對我來說是值得的，」Pelton給出肯定答案，他表示就個人意見來看，奧克拉荷馬城雷霆隊在聯盟中目前處於領先地位，其次是一些比他們低一級的出色的球隊，而勇士在交易得到Markkanen之後，也將加入道這一層級，「我會讓勇士隊進入我的第二級競爭者行列，但我不知道這是否一定會讓他們足以戰勝西區的獨行俠、灰狼或金塊等隊。」

▲金州勇士對猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen感興趣，目前已經向爵士隊開出正式的實質報價。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士對猶他爵士隊大前鋒Lauri Markkanen感興趣，目前已經向爵士隊開出正式的實質報價。（圖／美聯社／達志影像）
勇士隊可能會在Lauri Markkanen交易中保留Podziemski而不是Kuminga？

這個現實為勇士隊帶來了一個有趣的難題，假設他們能讓爵士隊同意只給出Kuminga或Podziemski之一——也許加上Moody——就能得到Markkanen，那該交易誰？

Kuminga顯然是比Podziemski基更優秀的防守者和運動員，上限更高，也更有機會在後Curry時代接班；但Podziemski在後場與Curry並肩作戰時是一個更好的射手和優秀的組織者，他曾在上賽季取代Thompson成為球隊首發得分後衛。

對此Pelton表示：「在我看來，勇士隊更可能留下Podziemski，基於勇士隊對他的評價，以及相對於猶他爵士隊對他的評價而言。」除了場上價值之外，Pelton稱自己也評估了團隊薪資的因素。

「這筆交易中另一件值得考慮的事情是對財務的影響，」Pelton說道，「如果Markkanen獲得巨額加薪，而你留下了Kuminga而不是Podziemski，前者的新秀合約也可能將獲得巨額加薪。現在又將回到了第二土豪線，而這就是保留Podziemski可能更好之處，因為他在這之後還有2年的非常便宜的新秀合約。」

▲金州勇士小將Brandin Podziemski新秀賽季表現不俗，也順利入選年度新秀第一隊，而勇士老闆Joe Lacob稍早受訪時談到Podziemski，他則是給予其高度肯定，並表示球隊認為他將來能成為一名全明星等級的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士小將Brandin Podziemski新秀賽季表現不俗，如果交易來Lauri Markkanen，勇士隊可能會考慮留他，而不是Jonathan Kuminga。（圖／美聯社／達志影像）

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