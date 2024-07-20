中職明星賽一大亮點！張育成可望驚喜現身明星賽 球迷引頸期待
2024台灣精品中華職棒明星對抗賽今（20）日將在台北大巨蛋登場，其中最令人期待的除了正賽外，還有全壘打大賽、啦啦隊簽名會應援，以及野手測速大賽等活動，而中職明星賽預計吸引超過6萬名民眾到場應援，確定達成史上最多球迷進場紀錄，此外，根據《民視新聞網》報導，相關人士透露，富邦悍將「國防部長」張育成可望驚喜現身。張育成今年在季中選秀回台，並在下半季出賽，他之後預計將會在富邦大巨蛋主場跟「正版」國防部長顧立雄同台，兩人一同開球，創造話題。張育成在今年以3.5年複數年約，總值高達9250萬的史上最高薪加盟富邦，也讓人期待他的表現，可惜明星賽他來不及入選，但以貴賓的方式參與。
記者吳政紘/綜合報導
張育成參加中職賽事 立刻參加明星賽
中職身價最高的張育成，在這次明星賽預計將擔任驚喜嘉賓，由於他來不及趕在上半季前回台，加上參與季中選秀會等狀況，所以預計會以特別嘉賓身分出場。
明星賽兩日分別吸引3.1萬、2.9萬，合計超過6萬人進場，是史上新高，張育成在去年經典賽表現優異，被封為「國防部長」，也留下男兒淚，受到國人喜愛。
張育成在去年受到中華隊徵召，參加世界棒球經典賽，但他起初以「為全力備戰大聯盟新賽季」為由，婉拒出席經典賽，引起網友反彈，其中又以「兵役」相關話題討論度最高，因他的身分為「列管球員」，沒有理由拒絕國家徵召。
許多球迷痛批張育成是「逃兵」，即便他最後改變想法加入，但還是被譏諷為「二兵」、「逃兵成」，不過張育成在世界棒球經典賽中表現亮眼，其中一場與義大利交手，在6局下擊出一支兩分砲，讓比數追平，全場球迷瞬間陷入瘋狂，張育成的綽號也因此從「二兵」晉升成為「國防部長」，連外國媒體都好奇。
由於張育成在WBC預賽中貢獻了7支安打，包含2支全壘打，還包辦了8分打點、5分得分，打擊率高達0.438，他也獲選A組MVP。