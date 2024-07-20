未出現網路爆炸性呼應！數據揭賴清德「台美友好」聲量慘輸蔡英文
美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）近日接受專訪時表示，台灣搶走美國大部分晶片生意，台灣「應該交保護費」，引發各界關注，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，比較前總統蔡英文、總統賴清德任內網路上有關「台美友好」的相關討論聲量，結果發現，在蔡英文第二任期內，網路輿情中每周與「台美友好」有關的聲量平均為1500則左右，反觀賴清德就任至今，只有上任第一周時網路上有關「台美友好」的輿情聲量較突出，單周總聲量超過2600多則，但平均每周的聲量只有1122則，較蔡英文時期少了近30％。
記者陳佩君／台北報導
台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察川普發言之後，網路輿情留言內容的主題風向，結果發現，多數網友並不贊同川普的發言，其中以「批評沒人逼美國買晶片」聲量佔比17.1％最高，直指「不是台灣搶走晶片生意，而是美國人不願加班生產晶片」佔比12.5％居次，表示「川普是投顧能夠影響股市」佔比11.1％第三，或者指出「之前軍購還沒交貨，有什麼好談保護費？」佔比10.4％居四。
TPOC指出，比較蔡英文、賴清德任內網路上有關「台美友好」的相關討論聲量，結果發現，在蔡英文第二任期內，網路輿情中每周與「台美友好」有關的聲量平均為1500則左右，大多數的單周聲量落於659至7652則之間，反觀賴清德就任至今，只有上任第一周時網路上有關「台美友好」的輿情聲量較突出，單周總聲量超過2600多則，但平均每周的聲量只有1122則，較蔡英文時期少了近30％。
TPOC認為，民進黨從蔡英文執政起不斷宣傳的「台美友好」口號，如今在賴清德執政之下，在民眾心中的「心佔率」恐怕已略有下滑。
TPOC提到，「台美友好」的輿情討論在蔡英文任內時不時有「聲量爆棚」的表現，例如2021年正逢新冠疫情高峰，當時美國政府捐贈250萬劑疫苗，蔡英文表示這是美國好朋友「患難見真情」的表現，又如2022美國前聯邦眾議院議長裴洛西來台，蔡英文強調台灣與美國是堅實的夥伴，都引發出大量的網友回覆「台美友好」、「台美友誼堅若磐石」，也使「台美友好」相關話題數度繳出單周破萬則聲量的成績單。相較之下，賴清德上任至今尚未展現出能夠引發網路爆炸性呼應「台美友好」的能力。