胡歌7年前被鄭佩佩點名「會得獎」 悼念文粉絲看哭：最深的思念
武打女星鄭佩佩2019年罹患非典型帕金森氏症，17日在美國逝世，享壽78歲，演藝圈許多好友都發文悼念，而鄭佩佩過往參加節目、頒獎典禮的畫面也被翻出，她曾在7年前，第11屆金鷹電視藝術節時，頒發「觀眾喜愛的男演員獎」，還沒揭獎時她就點名胡歌，「因為我看著他長大的。」最後該獎項也由胡歌奪得。鄭佩佩過世，胡歌也在微博發文，一句「逍遙對姥姥最深的思念」讓粉絲看哭了。
記者李欣容／台北報導
鄭佩佩在2016年時擔任金鷹電視藝術節頒獎嘉賓，她頒發的獎項是「觀眾喜愛的男演員獎」，被問到最希望誰得獎，她不假思索回，「當然我給胡歌啦！因為我是看著他長大的，他第一部戲就是跟我一塊兒演的。」
接著點名吳磊、陳建斌，還不小心把陳建斌叫成「張建斌」，立刻自嘲，「對不起，雖然你剛跟我握了手，但我還是不記得你的名字，我只記得，你演得很好。」高EQ化解卡詞危機，獲得台下掌聲。而最後看到得獎的人是胡歌，鄭佩佩調皮一笑，堅定地喊出「胡歌」，那一聲響亮，讓許多觀眾都還記得。
鄭佩佩17日在美國過世，胡歌也發文哀悼，「佩佩姐，您看著我入行，教我如何成長，我會努力成為您這樣的演員，這是逍遙對姥姥最深的思念，希望風可以把您帶去，開滿杜鵑花的地方。」許多網友也都回應，「就知道你肯定會發微博的，16年頒獎她的一聲『胡歌』！叫得真是響亮」、「最好的姥姥與逍遙」、「看得出佩佩老師真心祝福老大拿獎，人生無常，鄭佩佩老師一路好走」。
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將之軍令如山》、《花木蘭》