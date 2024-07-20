和牛火鍋吃到飽！最低300內爽嗑　全台18家「價格、優惠」一次看

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乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」台中中港店轉型變身，推出旗下首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，標榜全台首創100%和牛油麻辣鍋搭配超過毛肚、黃喉、鴨腸在內的50道精選食材，每人799元+10%起開吃。但是想吃到和牛，需加價200元，升級澳洲和牛無限吃，等於每人999元+10%。
湯頭：全台首創的100%和牛油麻辣鴛鴦鍋，除了「麻辣湯」湯頭，還有「川菜酸菜魚湯」、「和牛清湯」、「柴魚昆布湯」擇一湯頭以鴛鴦鍋呈現。
全台分店：
全台僅有台中中港店推吃到飽活動
優惠活動：
799元加價200元升級為澳洲和牛無限吃、加250元升級A5級日本和牛無限吃，另還有199元酒/飲品喝到飽的選擇。其中的日本和牛堅持嚴選A5等級宮崎牛、山形牛等黑毛和牛，相較於市場同等級的A5日本和牛吃到飽，僅約7折左右的價格就能大肆享用，堪稱高CP質。
7月份加碼推出優惠活動，凡三人以上訂位贈送無酒精飲品一壺；用餐拍照上傳至IG限動分享，即可獲得草蝦一份，價值120元。
📍馬辣集團「涮樂和牛」
價位：
最低每人餐價午餐449元、晚餐499元，但若是想吃到和牛，要選擇午餐649元、晚餐669元的「極上和牛放題」方案，就能有澳洲M6~M9+黑毛和牛吃到飽。另外，午餐1049元、晚餐1099元，則能一次暢享世界四大和牛。
湯頭：
麻辣鮮香麻辣鍋、貴妃藥膳養生鍋、陳釀花雕雞腿鍋、老饕酸菜白肉鍋、麻油爆香石頭鍋等共有10種選擇。
全台分店：
台北西門店、基隆仁愛店、新竹經國店共3家分店。
優惠活動：
推出「我愛七月對對碰」活動，7月31日前只要身分證、健保卡或護照號碼中有「5、2、7」(我愛七月) 任二碼(可重複)，選擇「松阪豚和牛放題」方案，全桌每位成人贈送「炙燒焦糖鮭魚握」1貫；選擇「極上雙和牛放題」、「世界三大和牛」方案，可享「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。
另外，為了慶祝快樂暑假，08月31日前平日週一至週五不限時段，只要符合指定人數(10人或20人)，並提前至少一日預約用餐，訂位時主動告知參加【謝師宴】或【我愛暑假聚餐活動】，即可享受現金付款9折優惠。
📍王品集團「和牛涮」
價位：
最低價位為午餐458元、晚餐498元，但是若是想吃到和牛，需選擇午晚餐768元起的「極上和牛套餐」方案，享有美國與澳洲和牛，若選擇午晚餐1880元的「究極和牛饗宴」，將能吃到日本A5頂級和牛。
湯頭：
包含麻辣湯、牛骨湯、蒜味湯、壽喜湯與番茄昆布湯5種湯頭。
全台分店：
台北忠孝東店、台北林森北店、台北羅斯福店、板橋文化店、桃園同德店、頭份尚順育樂世界店、台中文心崇德店、嘉義垂楊店、台南中華西店、高雄博愛店、高雄夢時代店共11家。
優惠活動：
即日起到8月31日活動期間，同桌顧客每位皆穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，享指定餐點1折好康。(1折優惠每店每日限量10名，限定提前電話訂位。)到全台門店開鍋，再贈送888元開鍋金。「和牛涮」頂級和牛套餐，兩百多元就能和牛吃到飽。
📍王品集團「嚮辣和牛麻辣鍋」
價位：
最低每人598元起，想吃到和牛要798元起，798元的「狂涮肉魂嚮」方案，可吃到澳洲純種和牛；1580元的「極奢A5和牛嚮」方案，可吃到日本A5和牛與F1國產牛等。
湯頭：
川味麻辣湯、黃金牛骨湯、蒜香老母雞湯等共5種。
全台分店：
台北松江店、台北捷運西門店、台中五權西店共3家。
優惠活動：
即日起到8月31日活動期間，同桌顧客每位皆穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，享指定餐點1折好康。(1折優惠每店每日限量10名，限定提前電話訂位。)到全台門店開鍋，再贈送888元開鍋金。「嚮辣」冠軍和牛嚮套餐，兩百多元就能和牛吃到飽。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！