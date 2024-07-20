鄭佩佩有多敬業？凌晨穿笨重戲服不躺下有原因　成龍悼：傳說永存

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袁弘追念鄭佩佩：「可愛、可敬的前輩，一路走好！」此外，鄭佩佩、成龍年輕時曾經一起拍戲，彼此相當熟稔，成龍昨天曝光一張早年和鄭佩佩的合影，寫道：「鄭佩佩前輩，我們心中的一代俠女，光影世界將一直留存您的傳說。一路走好，江湖再見。」
鄭佩佩猝逝，演藝圈群星哀悼，曾經在古裝劇《精忠岳飛》與鄭佩佩演母子的黃曉明，昨天寫下：「聽到這個消息非常難過，佩佩姐曾經演過我的母親，對我十分照顧。她是我很欽佩的演員，很榮幸能和她一起合作，能向她學習，她對於表演永遠是那麼真誠、專業和熱愛。佩佩姐，一路走好，永遠懷念您！」
金馬影后李冰冰懷念和鄭佩佩拍連續劇《少年包青天》，對方的隨和及不吝給予的愛，「印象裡，她喜歡笑，喜歡開開心心的。在我們眼裡，她是一位重量級的前輩，但對我們這些後輩卻友善、謙和、關心備至，不管遇見什麼，她都選擇樂觀、豁達的面對，把最美好的一面留給別人。感恩曾經遇見您，在我剛出道的時候，就從您身上獲得了很多正向的指引。音容笑貌猶在，親愛的佩佩姐，願您一路走好。」
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將之軍令如山》、《花木蘭》