鄭佩佩2天前離世！經紀公司今證實　悲嘆：她近年來身體抱恙

鄭佩佩有多敬業？凌晨穿笨重戲服不躺下有原因　成龍悼：傳說永存

▲鄭佩佩（左）敬業態度讓後輩演員佩服，成龍翻出合照哀悼老友。（圖／成龍微博）
▲鄭佩佩（左）敬業態度讓後輩演員佩服，成龍翻出合照哀悼老友。（圖／成龍微博）

記者楊穎軒／綜合報導

傳奇武打巨星、永遠的俠女鄭佩佩17日在美國過世，享壽78歲，子女及親友陪伴在側，消息隱瞞2天才曝光，震驚國際，鄭佩佩從影超過一甲子，敬業精神被後輩演員稱頌，她曾經凌晨穿笨重戲服等戲，但就是不願意使用躺椅，原因只是怕衣服皺掉，會麻煩到服裝師。成龍昨（19）日分享一張合照，悼念前輩鄭佩佩：「光影世界將一直留存您的傳說。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
大陸演員袁弘和鄭佩佩合作過2010年播出的電視劇《天涯織女》，他發文回憶，鄭佩佩曾經在凌晨2點的橫店等戲，當下天氣悶熱，佩佩姐穿著厚重的戲服，始終站著候場，偶爾坐在木箱上，但時間都沒有太久，問她為什麼不坐演員休息的躺椅，鄭佩佩笑眯眯地說：「這麼漂亮的衣服，坐久了會破，我就這兩場戲，開工時間短，多站會兒，沒事...」

▲袁弘與鄭佩佩拍過連續劇，他難忘對方的敬業態度。（圖／袁弘微博）
▲袁弘與鄭佩佩拍過連續劇，他難忘對方的敬業態度。（圖／袁弘微博）
袁弘追念鄭佩佩：「可愛、可敬的前輩，一路走好！」此外，鄭佩佩、成龍年輕時曾經一起拍戲，彼此相當熟稔，成龍昨天曝光一張早年和鄭佩佩的合影，寫道：「鄭佩佩前輩，我們心中的一代俠女，光影世界將一直留存您的傳說。一路走好，江湖再見。」

鄭佩佩猝逝，演藝圈群星哀悼，曾經在古裝劇《精忠岳飛》與鄭佩佩演母子的黃曉明，昨天寫下：「聽到這個消息非常難過，佩佩姐曾經演過我的母親，對我十分照顧。她是我很欽佩的演員，很榮幸能和她一起合作，能向她學習，她對於表演永遠是那麼真誠、專業和熱愛。佩佩姐，一路走好，永遠懷念您！」

金馬影后李冰冰懷念和鄭佩佩拍連續劇《少年包青天》，對方的隨和及不吝給予的愛，「印象裡，她喜歡笑，喜歡開開心心的。在我們眼裡，她是一位重量級的前輩，但對我們這些後輩卻友善、謙和、關心備至，不管遇見什麼，她都選擇樂觀、豁達的面對，把最美好的一面留給別人。感恩曾經遇見您，在我剛出道的時候，就從您身上獲得了很多正向的指引。音容笑貌猶在，親愛的佩佩姐，願您一路走好。」

▲鄭佩佩（後排中）與李冰冰（右一）等演員大合照，沒有一點大前輩架子。（圖／李冰冰微博）
▲鄭佩佩（後排中）與李冰冰（右一）等演員大合照，沒有一點大前輩架子。（圖／李冰冰微博）
▲鄭佩佩小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲鄭佩佩小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
香港資深女星鄭佩佩
生日：1946年1月6日
出生地：上海
出道地：香港
國籍：美國
語言：國語、粵語、上海話 、英文
配偶：原文通（1970年結婚，1987年離婚）
兒女：3女1子
代表作：《大醉俠》、《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》、《楊門女將之軍令如山》、《花木蘭》

鄭佩佩經典角色太紅！鄉民嘆「一日喪命散失傳了」　不敢相信噩耗

快訊／「華夫人」鄭佩佩走了！《唐伯虎》周星馳發聲：姐江湖再見

鄭佩佩逝！劉亦菲讚「了不起的女性」　章子怡：世間再無碧眼狐狸

「碧眼狐狸」鄭佩佩走了！李安清晨悲悼：很難想像俠女就這樣逝去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代