海底撈「隱藏通關密語」瘋傳！免費禮物爽拿　店員傻眼：又被陰了

我是廣告 請繼續往下閱讀
不少網友紛紛回應「真假？現在還有仙女棒玩具的服務喔」、「還是下次乾脆說你們的鍋子不錯，看會不會送一個鍋子....」、「不要再造成店員的困擾了好不好，他們服務已經這麼好，還要面對這些」、「我也想試試看，但是有點羞恥....」、「仙女棒好漂亮喔！下次去吃海底撈的時候試試看。」
「仙女棒玩具」又是海外海底撈服務！傳回台灣海底撈店員苦笑
而記者也實際查詢相關影片，發現這個其實是從海外的海底撈門市傳開，像是大陸或者馬來西亞的海底撈才有的隱藏服務，過去也有網友在「Dcard」提問台灣海底撈是否有仙女棒可以拿，讓不少台灣早就試過的食客表示「服務太好的下場就是得寸進尺的人越來越多」、「台灣沒有的，你千萬不要問，台灣只有提供員工內部自行購買，上個月去桃園店吃的時候有問過了。」
然而最近越來越多人都到海底撈門市實驗「我是小仙女」的暗號，還真的有不少人拿到這個會發光的仙女棒玩具，顏色從藍色、粉紅色、紫色都有，最早在2023年12月就已經有人在海底撈拿到該仙女棒，在最近有網紅拍成影片之後，一夕之間又再度在社群引起討論。
《NOWnews》記者為查證，也實際訪問三間不同門市的台灣海底撈店員，其中一位台北門市店員表示：「這個是國外的海底撈才有的服務，我們店沒有這個仙女棒的活動，目前沒有聽過同事有說有人來問。」
而另兩位在中南部的門市店員則說：「最近很多人來用餐都有問，那些影片同事轉發罵到不行，覺得繼科目三之後又被陰....我們店有提供玩具但只會送給小孩，成人除非生日或者特殊情況」、「這是大陸那邊比較盛行，主管覺得沒必要提供，萬一給了一個人，其他人來要不給被客訴也很麻煩。」顯然並不是每家海底撈都能透過通關密語就拿到「仙女棒玩具」，民眾如果真的想要，還是要有禮貌地詢問，尊重每家海底撈門市的決定哦！
@lame_elainexdSecret catch phrase: ”你好，我是小仙女” 🧚♀️🧚♀️🧚♀️✨✨✨ #haidilao xD
♬ she was a fairy THE ORIGINAL SOUND - Vbedit.x🇧🇷