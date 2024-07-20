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點名林昀儒有奪金實力！中媒：他和張本可能對王楚欽造成強烈威脅

▲2024巴黎奧運即將在月底開打，作為台灣重點奪牌項目的桌球，被國人寄予厚望。而不只台灣球迷關注「沉默殺手」林昀儒，志在奪得「五金」的中國，也將他視為男單項目的主要對手之一。（圖／NOWnews資料照）
▲2024巴黎奧運即將在月底開打，作為台灣重點奪牌項目的桌球，被國人寄予厚望。而不只台灣球迷關注「沉默殺手」林昀儒，志在奪得「五金」的中國，也將他視為男單項目的主要對手之一。（圖／NOWnews資料照）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運即將在月底開打，作為台灣重點奪牌項目的桌球，被國人寄予厚望。而不只台灣球迷關注「沉默殺手」林昀儒，志在奪得「五金」的中國，也將他視為男單項目的主要對手之一。《網易體育》就分析指出，這一屆賽會中國球王王楚欽奪金的可能性最大，但樊振東、林昀儒、張本智和等人也都具備一定實力，有機會衝擊金牌。

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王楚欽尋求生涯首金　但男單對手眾多

《網易體育》認為，這一屆巴黎奧運，男單的懸念更大，樊振東、王楚欽等中國選手必須面對張本智和、林昀儒、Hugo Calderano、Dimitrij Ovtcharov，還有主場作戰的Felix Lebrun和Alexis Lebrun兄弟，稱這些人「都具有強烈的威脅」。

「這些對手雖然無法連續擊敗國乒（中國桌球選手），但爆冷一場可能還是有的。實力接近，對手太多，不穩定因素也很多。」中媒表示，對於樊振東和王楚欽兩人來說，這一屆奧運都很重要，「樊振東在東京奧運輸給了馬龍，無緣大滿貫，這次巴黎奧運依然是個好機會。王楚欽首次出賽奧運，直接身兼三項，面對壓力需要好自身的心態。男單懸念大，誰能奪冠，無法預測！」

王楚欽男單、男雙都世界第一　新生代男桌第一人

《網易體育》表示，雖然王楚欽世界排名第一，但奪冠的把握只有75%，儘管他帶回金牌機率很高，但日本隊的張本智和，中華隊的林昀儒，還有王楚欽的師兄樊振東，也都具備奪冠的實力。

在7月15日中國桌球代表隊已經抵達法國巴黎的戴高樂機場，準備開始備戰，這一屆賽會王楚欽身兼男單、男團、混雙全部三個項目的比賽，是中國男桌參賽項目最多的球員。

2000年出生的王楚欽可說是中國桌壇近年竄起的高人氣明星，左手持拍的他目前世界球王，男單和男雙都高居世界第一。這一屆奧運，中國男桌由王楚欽、樊振東、馬龍3人組成明星陣容。而在混雙方面，王楚欽則將和孫穎莎搭檔，試圖將上一屆丟掉的混雙將排奪回。

▲王楚欽頂住壓力，第5點擊敗林鐘勳，幫助中國隊以3:2擊敗韓國。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲2000年出生的王楚欽可說是中國桌壇近年竄起的高人氣明星，左手持拍的他目前世界球王，男單和男雙都高居世界第一。（圖／特派記者陳云茹攝）

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