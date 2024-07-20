點名林昀儒有奪金實力！中媒：他和張本可能對王楚欽造成強烈威脅

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《網易體育》認為，這一屆巴黎奧運，男單的懸念更大，樊振東、王楚欽等中國選手必須面對張本智和、林昀儒、Hugo Calderano、Dimitrij Ovtcharov，還有主場作戰的Felix Lebrun和Alexis Lebrun兄弟，稱這些人「都具有強烈的威脅」。
「這些對手雖然無法連續擊敗國乒（中國桌球選手），但爆冷一場可能還是有的。實力接近，對手太多，不穩定因素也很多。」中媒表示，對於樊振東和王楚欽兩人來說，這一屆奧運都很重要，「樊振東在東京奧運輸給了馬龍，無緣大滿貫，這次巴黎奧運依然是個好機會。王楚欽首次出賽奧運，直接身兼三項，面對壓力需要好自身的心態。男單懸念大，誰能奪冠，無法預測！」
王楚欽男單、男雙都世界第一 新生代男桌第一人
《網易體育》表示，雖然王楚欽世界排名第一，但奪冠的把握只有75%，儘管他帶回金牌機率很高，但日本隊的張本智和，中華隊的林昀儒，還有王楚欽的師兄樊振東，也都具備奪冠的實力。
在7月15日中國桌球代表隊已經抵達法國巴黎的戴高樂機場，準備開始備戰，這一屆賽會王楚欽身兼男單、男團、混雙全部三個項目的比賽，是中國男桌參賽項目最多的球員。
2000年出生的王楚欽可說是中國桌壇近年竄起的高人氣明星，左手持拍的他目前世界球王，男單和男雙都高居世界第一。這一屆奧運，中國男桌由王楚欽、樊振東、馬龍3人組成明星陣容。而在混雙方面，王楚欽則將和孫穎莎搭檔，試圖將上一屆丟掉的混雙將排奪回。
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