温昇豪被路人追問「咖哩飯要不要拌」？本人過14年還在氣 答案曝
温昇豪、隋棠14年前在經典台劇《犀利人妻》為咖哩飯該不該攪在一起而爆發爭執，此橋段還被流傳成為網路迷因，温昇豪近日在路上被民眾追問此問題，沒想到，時隔14年後，他依然堅持：「咖哩與飯，基本上是要分開！」
記者楊穎軒／綜合報導
一名男網友昨（19）日在Threads分享於路邊巧遇温昇豪的短片，他拿著攝影鏡頭，衝上前問温昇豪：「不好意思，想要請問你，咖哩飯，咖哩跟飯，你覺得要混在一起呢？還是分開？」温昇豪一開始神情有些疑惑，後來答覆：「咖哩與飯，基本上是要分開，然後要吃多少，再攪進去就好了！」
温昇豪再度重申喜歡「咖哩跟飯分開、兩種食物不能攪拌」的立場，與劇中角色「温瑞凡」的人設14年一致，而温昇豪一講完，男網友忍不住笑場，温昇豪接著親切地揮手跟原PO道別。男網友寫下：「幫你們問完瑞凡了！不能拌不能拌不能拌！」該影片一發布，才半天就累計34萬瀏覽次數。
許多《犀利人妻》劇迷留言：「還是以前的瑞凡比較霸氣，要是以前的他，盤子都摔在地上了」、「瑞凡，舒芙蕾我幫你提前拌好了，這樣你方便吃」、「你們才都邪教，我都用喝的」、「不拌的人都去看醫生吧」、「15歲看的東西現在27歲有婚姻終於懂了」、「14年前跟14年後怎麼都長一樣，好厲害」、「天～本人比電視上好看超多」、「真的很會保養...」