戴資穎巴黎奧運「最後一舞」！中國球迷感傷：手法永遠難以被複製

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戴資穎選手曾代表國家參加過4屆奧運、4屆亞運及3屆世大運，將近20年的羽球生涯獲得無數榮耀。這一屆奧運高機率將會是她的「最後一舞」，國人自然對她有所期許和祝福，希望小戴能夠以金牌結束輝煌生涯。
這一屆奧運戴資穎將和霹靂舞選手舞選手孫振共同擔任，帶領我代表團昂揚入場。體育署表示，小戴目前對於擔任掌旗官表達高度意願，但也考慮到若後續大會抽籤結果第1天就有賽程，則會再徵詢其他人選，以讓小戴養精蓄銳做好充足準備。
小戴人氣高 將退役中國球迷感傷
戴資穎是在全球都享有高人氣的羽球選手，她的技術鶴立雞群，獨特的調動性打法非常有觀賞性，高超的手感和天賦受到許多球迷不分國界的喜愛，其中也包括身為羽球大國的中國。
近期就有球迷在中國羽球論壇《中羽在線》論壇上發文，稱小戴本屆巴黎奧運將是「最後的傳奇」。底下也有球迷寫道：「最喜歡的就是依瑟農和戴資穎。這兩位的觀賞性讓我願意看女單」、「球場精靈」、「巔峰期近乎碾壓對手」、「小戴確實已經是傳奇『五大』最常青的那位，三個週期雷打不動的一流，大滿貫馬琳的絕對宿敵，戴資穎以她永遠難以被複製的手法，孜孜不倦地摹畫女單的黃金時代」。
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