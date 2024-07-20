台中女童深夜獨坐超商！暖警買晚餐安撫 她啜泣：功課還沒寫完
台中市大里區一名11歲的詹姓女童，於深夜11時許，還獨自坐在超商內寫功課，店員見狀，擔心其安危遂通報警方。警方獲報到場詢問才得知，女童原本到圖書館寫功課，但因沒寫完、圖書館又關門，只好到超商內寫作業，面對員警關心，女童委屈啜泣表示「功課還沒寫完，不能回家」。員警隨即買了食物與玩具安撫，並將其安全載到家，再與女童父母溝通，提醒應注意小孩身心狀況。
記者林盈君／綜合報導
據了解，女童因深夜還在超商內寫功課，引起店員注意，擔心其安危通報警方。霧峰警分局成功派出所警員獲報，隨即派員到場關心，經詢問才知道，女童原本在圖書館寫功課，但功課還沒寫完，加上圖書館關門了，所以換到超商繼續寫，直到深夜還沒吃晚餐，說著說著女童忍不住啜泣。
員警隨即暖心安慰，並買了食物與小玩具安撫，直到女童情緒平穩，才將她的腳踏車收進巡邏車，並將其安全載回家。經與女童父母溝通，才知道女童當天中午到圖書館寫功課，父母要求寫完才能回家，乖巧的女童因為功課還沒寫完，才在超商待到深夜11點。對此，女童家長十分感謝警方的幫助，並承諾會更加關心孩子的身心與需求。
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