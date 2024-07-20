微軟全球大當機　桃機航空公司陸續恢復電腦作業

微軟系統昨（19）日全球大當機，災情連帶使桃園機場部分航空公司，包含華航部分定位服務功能受拖累、虎航購票系統受影響，以及全亞洲集團等8家航空公司發生離境報到無法用電腦作業、外站停飛等情況。而今（20）日桃機表示，包含酷航、台灣虎航等已陸續恢復報到劃位服務電腦作業。
記者許家禎／台北報導
微軟系統全球大當機，網路安全公司「CrowdStrike」昨日發出聲明認了，是該公司的更新出狀況，才會導致這次事件。而這波大當機也影響到國內，除了醫院門診、住院、急診一度暫停，航班也大受影響。
桃機19日指出機場部分航空公司因為使用微軟的雲端系統Navitaire，連帶影響離境報到系統無法電腦作業。包含全亞洲集團、台虎、捷星集團、香港快運、濟洲、酷航等，已經改採用人工劃位方式進行報到作業。另達美航空、聯合航空也影響從外站暫停起飛。
雖然今日桃機部分報到還是用人工作業，櫃台前大排長龍，但狀況陸續排除，較昨日好很多，桃機指出酷航、香港快運、AirAsia系列、虎航、濟州、捷星與易斯達陸續恢復報到劃位服務。達美、聯合航空受事件影響今天航班異動，相關訊息旅客須洽航空公司。
桃機指出，會持續與航空公司保持密切溝通，旅客出發前也須向航空公司確認航班，預留充足時間前往機場。