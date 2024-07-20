洋基6：1大勝光芒！Cole主投6局狂飆8K　Soto敲出稀奇場內全壘打

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面對洋基王牌Cole，光芒派出上季拿下16勝的右投Zach Eflin應戰，雙方打線在前2局都沒以分數進帳。直到3局下，洋基獲得滿壘進攻機會，Alex Verdugo敲出安打，幫助球隊先馳得點，後續Anthony Volpe再一棒敲出清壘的二壘安打，洋基單局狂攻4分。
4局下比賽出現罕見一幕，Soto敲出直擊全壘打牆的左外野深遠安打，邁開腳程一路狂奔向三壘。光芒外野手Randy Arozarena、Richie Palacios接連發生傳球失誤，最終球砸到Soto身上，並飛進板凳區變成死球，Soto得以回到本壘得分，洋基5：0光芒。
條紋軍投打俱佳 搶下半季首勝
單場已敲出3支安打的Soto，在6局下的最後一個打席，再度敲出1支二壘安打，「法官」Aaron Judge適時敲出安打，送回洋基保險分。Soto全場總共4打數敲出4支安打，選到1次保送，扮演重要進攻箭頭，為球隊跑回3分，賽後打擊率上升至3成03。
投手方面，洋基先發Cole主投6局用了103球，僅被敲出6支安打，失掉唯一的1分是由Brandon Lowe所敲出的陽春砲，全場狂飆8次三振，洋基以6：1贏球，收下本季第3勝。