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洋基6：1大勝光芒！Cole主投6局狂飆8K　Soto敲出稀奇場內全壘打

▲紐約洋基王牌投手Gerrit Cole，先發面對坦帕灣光芒，主投6局僅失1分，且飆出8次三振，收下勝投。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基王牌投手Gerrit Cole，先發面對坦帕灣光芒，主投6局僅失1分，且飆出8次三振，收下勝投。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

經過明星賽後的幾日休兵，紐約洋基今（20）日迎來下半季首戰，交手坦帕灣光芒，一投一打聯手發威先發王牌Gerrit Cole投出6局僅失1分的優質好投，且單場飆出8次三振，封鎖光芒打線。另一方面，強打Juan Soto則是繳出「鐵支」表現，總共4打數狂敲4安打，且在4局上靠著對方守備失誤，完成另類的場內全壘打，最終幫助洋基以6：1大勝光芒

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Soto狂敲4安　上演另類場內全壘打

面對洋基王牌Cole，光芒派出上季拿下16勝的右投Zach Eflin應戰，雙方打線在前2局都沒以分數進帳。直到3局下，洋基獲得滿壘進攻機會，Alex Verdugo敲出安打，幫助球隊先馳得點，後續Anthony Volpe再一棒敲出清壘的二壘安打，洋基單局狂攻4

4局下比賽出現罕見一幕，Soto敲出直擊全壘打牆的左外野深遠安打，邁開腳程一路狂奔向三壘。光芒外野手Randy Arozarena、Richie Palacios接連發生傳球失誤，最終球砸到Soto身上，並飛進板凳區變成死球，Soto得以回到本壘得分，洋基5：0光芒。

條紋軍投打俱佳　搶下半季首勝

單場已敲出3支安打的Soto，在6局下的最後一個打席，再度敲出1支二壘安打，「法官」Aaron Judge適時敲出安打，送回洋基保險分。Soto全場總共4打數敲出4支安打，選到1次保送，扮演重要進攻箭頭，為球隊跑回3分，賽後打擊率上升至3成03。

投手方面，洋基先發Cole主投6局用了103球，僅被敲出6支安打，失掉唯一的1分是由Brandon Lowe所敲出的陽春砲，全場狂飆8次三振，洋基以6：1贏球，收下本季第3勝。



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