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直擊／越南「越共咖啡」台灣1號店試營運　爆排隊人潮：恐等1小時

▲越南國民咖啡品牌「越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）」來台展店，落腳於台北市大同區、近台北車站，今（20）日試營運。（圖／記者葉盛耀攝）
▲越南國民咖啡品牌「越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）」來台展店，落腳於台北市大同區、近台北車站，今（20）日試營運。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

去過越南的台灣人對於「越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）」這個越南國民咖啡品牌，應該不陌生，因營造出獨特優美環境氛圍，就連由車銀優、文佳煐主演的2020年熱播韓劇《女神降臨》，也曾至首爾的越共咖啡取景拍攝。如今越共咖啡開來台灣，落腳於台北市大同區、近台北車站，今（20）日試營運第一天，就已吸引人潮，最早9點就有民眾到店門口排隊。

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越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）首次進軍台灣，選在台北市中正區開幕台灣的第一家分店，今（20）日開始試營運的，是目前在海外的第四個據點，台北店位在台北車站後方小巷弄內的三角窗店面，斜對角還正好是星巴克。店面設計延續多家分店的墨綠色的風格，因此相當醒目，尤其一早面門口已聚集排隊人潮，更引人關注。

▲越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）在越南有著唯美的外觀。（圖／翻攝CỘNG CÀ PHÊ官網）
▲越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）在越南有著唯美的外觀。（圖／翻攝CỘNG CÀ PHÊ官網）
▲越共咖啡台灣店同樣有著墨綠色基調裝潢。（圖／記者葉盛耀攝）
▲越共咖啡台灣店同樣有著墨綠色基調裝潢。（圖／記者葉盛耀攝）
今日越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）台灣店的排隊人潮隊伍，從點餐櫃檯開始蔓延到外面隔壁兩個店面以上，依消化速度來預估，恐怕可能要等半小時至一小時。

▲越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）台灣首家分店今天試營運，想朝聖的排隊人潮已排到隔壁兩個店面處。（圖／記者葉盛耀攝）
▲越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）台灣首家分店今天試營運，想朝聖的排隊人潮已排到隔壁兩個店面處。（圖／記者葉盛耀攝）
▲越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）台灣首家分店今天試營運，店裡一樓處也是擠滿排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）台灣首家分店今天試營運，店裡一樓處也是擠滿排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
來到越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ），招牌的越南式的咖啡，最傳統喝法就是加上香甜煉乳，但是越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）更有一款被許多老饕譽為神級咖啡的「椰奶咖啡冰沙」，以香濃椰奶和咖啡依完美比例特調，在這高溫天氣中更是值得一試。

▲到了越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ），除了傳統越南咖啡，招牌的椰奶咖啡冰沙也是必點項目。（圖／翻攝CỘNG CÀ PHÊ官網）
▲到了越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ），除了傳統越南咖啡，招牌的椰奶咖啡冰沙也是必點項目。（圖／翻攝CỘNG CÀ PHÊ官網）
越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）台灣首家分店現在還打出優惠，7月29日前祭出全品項商品9折優惠。

需提醒的是，越南咖啡風味通常較為苦與澀，也因此當地幾乎都習慣加入牛奶又或者是煉乳，對於近幾年已喝習慣單品咖啡因淺焙而「偏酸低苦」的台灣人來說，也算是一大考驗，但是無庸置疑的是，越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）的硬體設施與營造出的優美氛圍，的確相當引人入勝。

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