直擊／越南「越共咖啡」台灣1號店試營運 爆排隊人潮：恐等1小時
去過越南的台灣人對於「越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）」這個越南國民咖啡品牌，應該不陌生，因營造出獨特優美環境氛圍，就連由車銀優、文佳煐主演的2020年熱播韓劇《女神降臨》，也曾至首爾的越共咖啡取景拍攝。如今越共咖啡開來台灣，落腳於台北市大同區、近台北車站，今（20）日試營運第一天，就已吸引人潮，最早9點就有民眾到店門口排隊。
記者葉盛耀/綜合報導
越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）首次進軍台灣，選在台北市中正區開幕台灣的第一家分店，今（20）日開始試營運的，是目前在海外的第四個據點，台北店位在台北車站後方小巷弄內的三角窗店面，斜對角還正好是星巴克。店面設計延續多家分店的墨綠色的風格，因此相當醒目，尤其一早面門口已聚集排隊人潮，更引人關注。
今日越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）台灣店的排隊人潮隊伍，從點餐櫃檯開始蔓延到外面隔壁兩個店面以上，依消化速度來預估，恐怕可能要等半小時至一小時。
來到越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ），招牌的越南式的咖啡，最傳統喝法就是加上香甜煉乳，但是越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）更有一款被許多老饕譽為神級咖啡的「椰奶咖啡冰沙」，以香濃椰奶和咖啡依完美比例特調，在這高溫天氣中更是值得一試。
越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）台灣首家分店現在還打出優惠，7月29日前祭出全品項商品9折優惠。
需提醒的是，越南咖啡風味通常較為苦與澀，也因此當地幾乎都習慣加入牛奶又或者是煉乳，對於近幾年已喝習慣單品咖啡因淺焙而「偏酸低苦」的台灣人來說，也算是一大考驗，但是無庸置疑的是，越共咖啡（CỘNG CÀ PHÊ）的硬體設施與營造出的優美氛圍，的確相當引人入勝。