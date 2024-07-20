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台灣buffet「公認5大天王」！老饕吃過回訪10次　這間588元飽到吐

▲buffet品牌近幾年越開越多，不論是餐飲集團開設還是飯店底下的buffet品牌，每一家都有其特色來吸引老饕上門用餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲buffet品牌近幾年越開越多，不論是餐飲集團開設還是飯店底下的buffet品牌，每一家都有其特色來吸引老饕上門用餐。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

自助buffet吃到飽因為想吃什麼就拿什麼的特性，深受台灣人喜愛，也讓buffet品牌近幾年越開越多，不論是餐飲集團開設還是飯店底下的buffet品牌，每一家都有其特色來吸引老饕上門用餐。然而現在到底哪一些buffet餐廳最受到歡迎？就有網友提到「buffet界五大天王的魅力」完全無人能敵，獲得不少老饕認同。

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近日有網友在PTT貼文指出「饗賓集團真的是buffet界的王者，一個餐飲集團可以從最便宜的果然匯做到最高價的饗 A JOY真的不簡單，中間價位的饗食天堂都開多久了，還是沒被打敗，中上價位的旭集、饗饗也是精準打擊市場需求，應該沒有人能夠超越buffet界五大天王的實力了吧？」

▲饗賓以主打精緻日本料理Buffet「旭集」，是消費者心中「最難訂的自助餐」之一。（圖／饗賓提供）
▲饗賓集團旗下一共有5間buffet品牌，從低價位到最頂級的通通有，在buffet市場呈現一個「完美制霸」的情況。（圖／饗賓提供）
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「不得不說，饗賓集團真的很會動腦行銷」、「最愛果然匯，CP值真的有點太扯，饗食天堂到現在也還是愛吃」、「饗賓厲害的是，所有階級的buffet市場全部都被他們吃下來了，真的沒有對手」、「吃buffet第一念頭就會從這5家選1家沒錯」、「饗賓的buffet一吃再吃還可以換間吃，光是今年就吃10幾次了。」

buffet品牌吃掉「所有價位區間」！饗賓集團擄獲老饕胃口

事實上，「饗賓餐飲集團」的buffet系列是從「饗食天堂」起家，2001年剛推出時就獲得廣大好評，至今仍然是不少老饕的愛店。後續開始設立不同品牌，且設立定位也不同，包括低價位的「果然匯」、中上價位的「旭集」、中上價位的「饗饗」以及頂級價位「饗 A JOY」，而在去年饗 A JOY正式開幕之後，饗賓集團的buffet品牌也正式完成所有價位區間的都有品牌的目標。

而被網友封為是「buffet界五大天王」也可不是說說，根據今年《網路溫度計》的調查，在buffet品牌網路聲量中，饗賓集團五家buffet全數入榜前10名，除了果然匯因為是素食buffet第9名之外，旭集、饗饗、饗食天堂、饗 A JOY分別拿下前三名及第五名，顯見饗賓集團在buffet市場的地位不容小覷。

▲網路溫度計統計近一年buffet聲量，拿下冠軍的為「旭集」，以往的CP值冠軍饗食天堂則排名第三。（圖/網路溫度計提供）
▲網路溫度計統計近一年buffet聲量，結果前十名當中，饗賓集團的5個buffet品牌全部入榜，且前五名就有四間是饗賓集團的。（圖/網路溫度計提供）
buffet界五大天王特色、價格整理！這家588元CP值被讚爆

而《NOWnews》也實際整理饗賓集團5家buffet的特色、價位、分店資訊以及老饕盛讚的重點，讓想去用餐的民眾只要看過這篇文就能輕鬆選擇，排序將從最低價至最高價哦！

🟡果然匯蔬食buffet
📍分店：天母店、遠百店、統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店
📍特色：是台灣少數全部都是蔬食素食的buffet餐廳，而且價格非常便宜，平日午餐以及晚餐部分，成人每位只要588元加上一成服務費，不少老饕愛不釋手。

📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元

▲饗賓集團以buffet餐廳聞名，旗下的「果然匯」蔬食自助吧最近獲得討論，不少老饕吃過都認為水準太高。（圖/果然匯夢時代店粉專）
▲饗賓集團以buffet餐廳聞名，旗下的「果然匯」蔬食自助吧是少數的素食buffet餐廳，不少老饕吃過都認為588元價位水準太高。（圖/果然匯夢時代店粉專）
🟡饗食天堂
📍分店：台中大遠百店、台北大直店、台北信義店、台北京站店、台南西門店、新北板橋店、新竹大遠百店、桃園中壢SOGO店、桃園新光店、高雄三多店
📍特色：是饗賓集團開業最久的buffet餐廳，至今仍然在buffet界中價位佔有一席之地，全台分店眾多，食材多元且品質穩定，平日下午茶時段一個人只要698元加上一成服務費，是不少老饕的buffet愛店！

📍午餐時段：11：30-14：00
價格：平日成人868元/兒童434元；假日成人968/兒童484元
📍下午茶時段：14：30-16：30
價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人868/兒童434元
📍下午茶時段：17：30-21：00
價格：平日成人968元/兒童484元；假日成人1068/兒童534元

▲「饗食天堂」本週末的下午茶時段還有零星座位可預訂，圖為高雄夢時代店。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「饗食天堂」開業至今已經超過20年，作為饗賓集團打頭陣的buffet品牌，至今仍然備受老饕熱愛。（圖／記者陳美嘉攝）
🟡旭集和食集錦
📍分店：信義店、天母店、中茂店、竹北遠百店、義享店
📍特色：用餐區一共有九區旨燒、醞炙、旬炊、生盛、橙甘、巧鮨、和揚和麗酌，採用高達8種不同的日本料理方式，讓你把美食收進你的肚皮！被堪稱是「最難訂位的buffet」之一。

📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元

▲觀察近三個月內網友針對「吃到飽餐廳」的相關話題討論，以日式料理吃到飽為主打的「旭集 和食集錦」被最多網友點名，為榜上冠軍。（圖／饗賓餐旅提供）
▲以日式料理為主打的buffet吃到飽餐廳「旭集和食集錦」今年上半年榮獲聲量冠軍，被許多網友稱「最難訂buffet餐廳之一」。（圖／饗賓餐旅提供）
🟡「INPARADISE饗饗」
📍分店：信義店、新莊店
📍特色：擁有高空的絕佳美景，取餐區劃分成8區，豐大海、旬巧原、大快地、禾烹湖、炙丘、京山、長飲川、甜田。下午茶990元的價格，讓老饕認為CP值非常高，同樣是饗賓集團「超難訂位的buffet餐廳」。

📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元

▲饗饗的海鮮菜色包含鮑魚粥、煎干貝、草蝦以及松葉蟹腳等各式蟳蟹，都是必吃菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗饗的海鮮菜色包含鮑魚粥、煎干貝、草蝦以及松葉蟹腳等各式蟳蟹，都是必吃菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡饗A Joy
📍地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
📍電話：02-8101-0111
📍特色：台灣目前最頂級的buffet餐廳，位於101的86樓，全台分店目前僅有一家！店內食材高檔，用餐區劃分成8區，包括海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」；原境餐區「熾原」、「然然」；城境餐區「乘城」、「戀戀」、「漫漫津澤」，被網友號稱是「一生一定要吃過一次的buffet餐廳。」

📍午餐時段一：11：30-14：00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐時段二：14：45-17：15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐時端：18：00-21：30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元

▲大片落地窗環繞用餐座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣目前最頂級的buufet餐廳「饗 A JOY」，位於101的86樓，全台分店目前僅有一家！（圖／記者蕭涵云攝）

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