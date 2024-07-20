台灣buffet「公認5大天王」！老饕吃過回訪10次　這間588元飽到吐

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「不得不說，饗賓集團真的很會動腦行銷」、「最愛果然匯，CP值真的有點太扯，饗食天堂到現在也還是愛吃」、「饗賓厲害的是，所有階級的buffet市場全部都被他們吃下來了，真的沒有對手」、「吃buffet第一念頭就會從這5家選1家沒錯」、「饗賓的buffet一吃再吃還可以換間吃，光是今年就吃10幾次了。」
buffet品牌吃掉「所有價位區間」！饗賓集團擄獲老饕胃口
事實上，「饗賓餐飲集團」的buffet系列是從「饗食天堂」起家，2001年剛推出時就獲得廣大好評，至今仍然是不少老饕的愛店。後續開始設立不同品牌，且設立定位也不同，包括低價位的「果然匯」、中上價位的「旭集」、中上價位的「饗饗」以及頂級價位「饗 A JOY」，而在去年饗 A JOY正式開幕之後，饗賓集團的buffet品牌也正式完成所有價位區間的都有品牌的目標。
而被網友封為是「buffet界五大天王」也可不是說說，根據今年《網路溫度計》的調查，在buffet品牌網路聲量中，饗賓集團五家buffet全數入榜前10名，除了果然匯因為是素食buffet第9名之外，旭集、饗饗、饗食天堂、饗 A JOY分別拿下前三名及第五名，顯見饗賓集團在buffet市場的地位不容小覷。
buffet界五大天王特色、價格整理！這家588元CP值被讚爆
而《NOWnews》也實際整理饗賓集團5家buffet的特色、價位、分店資訊以及老饕盛讚的重點，讓想去用餐的民眾只要看過這篇文就能輕鬆選擇，排序將從最低價至最高價哦！
🟡果然匯蔬食buffet
📍分店：天母店、遠百店、統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店
📍特色：是台灣少數全部都是蔬食素食的buffet餐廳，而且價格非常便宜，平日午餐以及晚餐部分，成人每位只要588元加上一成服務費，不少老饕愛不釋手。
📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
🟡饗食天堂
📍分店：台中大遠百店、台北大直店、台北信義店、台北京站店、台南西門店、新北板橋店、新竹大遠百店、桃園中壢SOGO店、桃園新光店、高雄三多店
📍特色：是饗賓集團開業最久的buffet餐廳，至今仍然在buffet界中價位佔有一席之地，全台分店眾多，食材多元且品質穩定，平日下午茶時段一個人只要698元加上一成服務費，是不少老饕的buffet愛店！
📍午餐時段：11：30-14：00
價格：平日成人868元/兒童434元；假日成人968/兒童484元
📍下午茶時段：14：30-16：30
價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人868/兒童434元
📍下午茶時段：17：30-21：00
價格：平日成人968元/兒童484元；假日成人1068/兒童534元
🟡旭集和食集錦
📍分店：信義店、天母店、中茂店、竹北遠百店、義享店
📍特色：用餐區一共有九區旨燒、醞炙、旬炊、生盛、橙甘、巧鮨、和揚和麗酌，採用高達8種不同的日本料理方式，讓你把美食收進你的肚皮！被堪稱是「最難訂位的buffet」之一。
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
🟡「INPARADISE饗饗」
📍分店：信義店、新莊店
📍特色：擁有高空的絕佳美景，取餐區劃分成8區，豐大海、旬巧原、大快地、禾烹湖、炙丘、京山、長飲川、甜田。下午茶990元的價格，讓老饕認為CP值非常高，同樣是饗賓集團「超難訂位的buffet餐廳」。
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
🟡饗A Joy
📍地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
📍電話：02-8101-0111
📍特色：台灣目前最頂級的buffet餐廳，位於101的86樓，全台分店目前僅有一家！店內食材高檔，用餐區劃分成8區，包括海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」；原境餐區「熾原」、「然然」；城境餐區「乘城」、「戀戀」、「漫漫津澤」，被網友號稱是「一生一定要吃過一次的buffet餐廳。」
📍午餐時段一：11：30-14：00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐時段二：14：45-17：15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐時端：18：00-21：30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元