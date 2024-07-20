TPBL／台啤雲豹以現金和夢想家交易！重獲首輪選秀權還取得楊盛硯

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年雲豹以2024年首輪選秀權和球員黃聰翰為條件與臺北戰神交易，獲得2023年第一輪第二順位選秀權，現又透過與夢想家的交易，重新獲得新聯盟選秀會首輪選秀權，並在第二輪保有第4順位選秀權。
顏行書進一步透露，楊盛硯是一位具有豐富經驗的球員，他的加入為球隊帶來更多的戰力和經驗，期待他能在新賽季中展現出色的表現。
楊盛硯畢業於國立體育大學，身高178公分，體重80公斤，強悍體格讓他成為一位風格剛猛的控球後衛，他曾在2019年7月29日的CBA選秀會中，以第二輪第18順位被新疆廣匯隊選中。
夢想家告別楊盛硯
結束大學畢業後的一年旅外生涯，楊盛硯2020-21球季加盟夢想家，完成四個球季賽事，其中在2021-22面對外籍球員哈里斯的對位中成功壓制對方強大進攻火力，擦亮自己後場防守悍將的招牌。
「盛硯不只場上展現的意志力與企圖心讓人印象深刻，他在訓練中的積極性與替球隊每一個好球慶祝的熱情態度更是珍貴的價值，這就是夢想家重視的團隊文化。」夢想家總經理韓駿鎧表示「盛硯的態度能讓他很好的融入任何環境，祝福他在雲豹繼續努力，爭取到更多在場上證明自己的機會。」
本屆TPBL選秀順序變更如下：
Round 1｜戰神、攻城獅、雲豹、海神、特攻、戰神、國王
Round 2｜攻城獅、海神、夢想家、雲豹、國王、特攻
Round 3｜戰神、攻城獅、夢想家、海神、國王、特攻、雲豹（第三輪起，選秀順序皆依此類推）