國光女神忘了穿內褲！做泰式按摩「想原地投胎」 尷尬過程曝光
34歲梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》發跡，冶豔形象及32D、24、35好身材，讓她贏得「國光女神」封號，目前和潛水教練小銨交往中。梁云菲作風豪邁、直爽，近日她去做泰式按摩，到現場才發現自己沒有穿內褲，導致按摩時尷尬不已，「真的很想原地投胎...」
記者楊穎軒／綜合報導
梁云菲昨（19）日在Threads發文，透露前天去做泰式按摩，到包廂才發現自己忘記穿內褲，「所以我像個變態直接裸體躺在按摩床」，進行油壓時還好，她拿店家附的一條浴巾把身體蓋住，但換到泰式按摩時非常難為情，「因爲腳要被抬起來，折來折去，我的XX隨著腿被搬來搬去...真的很想原地投胎...」
「我姐妹在旁邊笑到不行」，梁云菲說，這算是目前人生中遇過最糗的一件事。
走光事件不只一樁，梁云菲2021年在IG開直播，疑似因為感情問題心情不佳，小酌幾杯而出現醉態的她，突然起身脫掉浴袍，只穿平口上衣和丁字褲，在鏡頭前大跳艷舞，結束後立刻蹲下，這時小可愛瞬間掉落，右邊胸部當場露出，她還邊大笑邊喊：「我會不會後悔啊？我不會後悔，因為我超不爽的啊！」
當時，上百名在線的網友，不停刷留言提醒梁云菲，「露點了」、「走光了...」她才趕緊把衣服往上拉，不過已經喝開的梁云菲，情緒依舊十分高昂，還痛哭問：「我真的不知道這些男人怎麼了，我就太單純了！」讓網友看得相當傻眼。