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可不可女店員「確定賠償7位數」！手挖珍珠噴百萬　總部發3點聲明

▲14日晚間，新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前下訂飲料，在製作飲料時，在手上吐口水，再用手挖配料裝進杯子。（圖／翻攝畫面）
▲14日晚間，新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前下訂飲料，在製作飲料時，在手上吐口水，再用手挖配料裝進杯子。（圖／翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

知名手搖品牌可不可熟成紅茶新竹關埔店日前發生食安問題，一名范姓女店員，不滿客人打烊前下單訂飲料，徒手挖珍珠、吐口水幫客人加料，再由另一位員工錄下全程發上網。結果其分店立刻遭到可不可總部勒令永久停業，目前招牌也已經拆除。然而在喝到加料飲品的苦主19日出面表示范姓女店員及其母親都致電道歉後，可不可總公司也在今（20）日發布後續處理狀況，指兩位員工及雙方家長都已經親自到場向各方致歉，並接受7位數的賠償金跟懲處。

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▲昨（14）日晚間新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前還下訂飲料，於是在製作飲料時，直接用手挖配料裝進杯子。（圖／翻攝畫面）
▲可不可新竹關埔店14日晚間，有女店員因不滿客人在打烊前還下訂飲料，於是在製作飲料時，直接用手挖配料裝進杯子。（圖／翻攝畫面）
可不可總公司在臉書表示，「近幾日我們持續針對消費者賠償與涉事分店的兩名員工及管理責任人懲處流程，於113年7月19日晚間10點三方對談有了最終定案，首先感謝在此次事件中願意到場對談並給予充分支持與理解的消費者，針對此事件我們也致上萬分歉意與補償慰問金，此外我們將主動陪同受害消費者進行健康檢查並提供定期的關懷。」

至於員工的相關懲處以及賠償，可不可總公司也提到：「本次涉事的兩位員工與雙方家長昨日已親自到場向受害消費者、新竹關埔分店業主及可不可總部致上深刻的悔意與歉意，並接受七位數的賠償金與懲處，也感謝此次事件的消費者願意給予改過自新的機會。」

可不可強調：「事件擴散的第一時刻，涉事員工已即刻關閉帳號並且未在社群上有任何發言，在此期間出現的所有偽冒帳號與言論皆非真實，在此也呼籲大眾理性發言，停止惡意攻擊。」

▲可不可加料風波苦主的哥哥曬出對話，表示女店員以及媽媽都有致電向弟弟道歉，而在網路上的發文已經不是女店員所為。（圖/Threads）
▲可不可發布最新公告，表示涉事員工事發後就即刻關閉帳號並且未在社群上有任何發言，網路上的發言都是屬於假冒帳號。與喝到加料飲品的苦主說法一致。（圖/Threads）
以下是可不可總公司聲明全文：

近期新竹關埔分店員工個人行爲風波，品牌絕不容忍任何損害品牌形象和消費者信任行為，近幾日我們持續針對消費者賠償與涉事分店的兩名員工及管理責任人懲處流程，於昨日113年7月19日晚間10點三方對談有了最終定案：

「消費者慰問與關懷 」
首先，感謝在此次事件中願意到場對談並給予充分支持與理解的消費者，針對此事件我們也致上萬分歉意與補償慰問金。此外，我們將主動陪同受害消費者進行健康檢查並提供定期的關懷。

「員工懲處與賠償」
本次涉事的兩位員工與雙方家長昨日已親自到場向受害消費者、新竹關埔分店業主及可不可總部致上深刻的悔意與歉意，並接受七位數的賠償金與懲處，也感謝此次事件的消費者願意給予改過自新的機會。事件擴散的第一時刻，涉事員工已即刻關閉帳號並且未在社群上有任何發言，在此期間出現的所有偽冒帳號與言論皆非真實，在此也呼籲大眾理性發言，停止惡意攻擊。

「品牌優化管理流程 」
新竹關埔店（宸新商行）於事發當時即刻解除加盟關係並永久停業。未來我們將加強對食品安全和門市管理的力度，並在下半年進行一系列服務與管理的優化措施，同步提升製作流程和設備，確保產品的安全性和品質。

這次的危機對於第一線到管理者全體員工都是一個警示，在持續致力於提供良好的服務品質之餘，也同步加強管理和服務意識，以最嚴格的標準要求自己，希望能將這次危機轉化為提升管理和服務質量的動力，並提升品牌的「警覺心」、「管理心」與「服務心」。我們將以更積極和更好的管理行動讓消費者重拾對品牌的信心。

可不可熟成紅茶（永醇誠股份有限公司）在此對喜愛品牌的消費者致以深深的歉意，同時也感謝在事件期間一直信任並支持我們的消費者，我們將以實際行動證明品牌的決心與誠意。


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