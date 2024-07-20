川普遇刺！過來人連勝文：恐有這症狀讓決策更獨斷　台灣要小心

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連勝文說，說真的，這些事情，恐怕無人可以預測。但也就是這種不可預測性，若川普當選，才會使美國的政治以及亞洲的地緣政治，尤其是兩岸及美國的三角關係，變得不確定因素更大，風險也更大！
連勝文也提到，川普公開說台灣要付保護費，這的確是非常符合一個從紐約地產開發商出身的人會講的話！要想在紐約作為一個成功的房地產商人，精明、兇悍是必備的條件，而貪婪更是存在每一滴血液中！任何人、任何事都有價格，只要符合個人利益，與敵人或競爭者也可以做成一筆好交易！
連勝文說，只是川普在做地產商時，信用並非完美，也曾經申請破產過，所以當台灣付了保護費之後，是否從此之後就安然無恙？他個人十分存疑！畢竟台灣在川武總統的時候，花了這麼多錢買了這麼多武器，結果到今天為止，也不知道這些武器到底在哪裡，或什麼時候會送到台灣？如果照某些美國鷹派人士的看法，2027年或更早，兩岸會發生衝突，那我們如何用2028甚或2030年才會送到的武器，來保護2027年的台灣？
連勝文說，作為台灣的當政者，絕對不能把這塊土地的安全，寄託在用金錢買來的保護！「特別是你交易的對象，並不是一個你可以百分之百信賴，或是可以預測的人時，就要更加戒慎恐懼！當然台灣當政者也許真正在乎的，是自己當下的權力基礎以及隨之而來的龐大利益，至於兩岸未來是否真的會發生大規模的衝突，恐怕也不是他們現在關心的事，當然也不會努力去維護兩岸間的和平與穩定！」
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