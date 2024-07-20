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川普遇刺！過來人連勝文：恐有這症狀讓決策更獨斷　台灣要小心

▲川普日前接受《彭博社》專訪時提及台灣，川普表示美國保護台灣多年，但台灣卻「偷走了」晶片事業，認為台灣應該要付美國保護費。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普日前接受《彭博社》專訪時提及台灣，川普表示美國保護台灣多年，但台灣卻「偷走了」晶片事業，認為台灣應該要付美國保護費。（圖／美聯社／達志影像）

記者何哲欣／台北報導

美國共和黨總統候選人、前總統川普日前遭槍擊，所幸大難不死。台灣過去在選舉期間也曾發生兩起重大槍擊案件，一是前總統陳水扁遭槍擊，一是國民黨副主席連勝文遭槍擊，連勝文在臉書說，他做為一個槍擊案的受害者，個人的直覺認為川普的槍擊案，應該不是假造的，畢竟要在這麼遠的距離瞄準一個人的耳朵開槍，而不傷到腦部，即便是專業的狙擊手，應該也不是很容易吧？

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但連勝文說，他比較關心的是，這起槍擊案對一個78歲的老人心理上會有什麼樣的影響？川普會不會有PTSD（創傷後壓力症候群）？說真的，外人無從得知，但是這種對個人生命安全的嚴重衝擊，會不會造成一個政治領袖的不安全感，而導致性格變得十分多疑，也讓決策圈變得更加封閉，甚至因被支持者當作是超級英雄，而產生極度自戀的情況，使決策模式變得更加獨斷？

連勝文說，說真的，這些事情，恐怕無人可以預測。但也就是這種不可預測性，若川普當選，才會使美國的政治以及亞洲的地緣政治，尤其是兩岸及美國的三角關係，變得不確定因素更大，風險也更大！

連勝文也提到，川普公開說台灣要付保護費，這的確是非常符合一個從紐約地產開發商出身的人會講的話！要想在紐約作為一個成功的房地產商人，精明、兇悍是必備的條件，而貪婪更是存在每一滴血液中！任何人、任何事都有價格，只要符合個人利益，與敵人或競爭者也可以做成一筆好交易！

連勝文說，只是川普在做地產商時，信用並非完美，也曾經申請破產過，所以當台灣付了保護費之後，是否從此之後就安然無恙？他個人十分存疑！畢竟台灣在川武總統的時候，花了這麼多錢買了這麼多武器，結果到今天為止，也不知道這些武器到底在哪裡，或什麼時候會送到台灣？如果照某些美國鷹派人士的看法，2027年或更早，兩岸會發生衝突，那我們如何用2028甚或2030年才會送到的武器，來保護2027年的台灣？

連勝文說，作為台灣的當政者，絕對不能把這塊土地的安全，寄託在用金錢買來的保護！「特別是你交易的對象，並不是一個你可以百分之百信賴，或是可以預測的人時，就要更加戒慎恐懼！當然台灣當政者也許真正在乎的，是自己當下的權力基礎以及隨之而來的龐大利益，至於兩岸未來是否真的會發生大規模的衝突，恐怕也不是他們現在關心的事，當然也不會努力去維護兩岸間的和平與穩定！」



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