《綜藝玩很大》深夜突發聲「撐不下去」 Tag小鬼帳號粉絲全看哭
吳宗憲、KID、坤達主持的綜藝節目《綜藝玩很大》10年了，節目官方臉書昨（19）日深夜貼出感謝文，坦承節目一度撐不下去，不敢說要再做幾個10年，但很感謝粉絲、觀眾的支持，最後不忘tag已逝主持人小鬼（黃鴻升）還分享過去和小鬼一起「玩很大」的照片，讓粉絲感動不已。
記者李欣容／台北報導
《綜藝玩很大》首播是在2014年7月19日，節目官方臉書貼出感謝文，回憶這10年，「走過了10個年頭，一起和玩粉們經歷了大小事，曾經一度撐不下去，是你們的支持，才讓我們有前進的動力，不敢說要再做幾個10年，但肯定的是，只要你們喜歡，我們就做下去，繼續陪伴大家度過每個週末夜晚，愛每一個守護著玩很大的你。」最後tag主持人吳宗憲、KID、坤達，還有已經過世的小鬼。
不少粉絲看了都勾起回憶，「感謝你們陪伴我們這麼久，還要繼續哦」、「10年了不簡單，加油玩很大」、「默默10年了，好想念小鬼」。曾任關主的黃豪平也在留言區恭喜，製作單位也回應，「等你回來玩很大！」
之前KID曾分享和坤達在節目中因為太拚命，膝蓋流血受傷一事，坤達出席活動時也解釋，「這就是玩很大的精神。」每次錄影都不會預先知道，這一次會拚成什麼樣子，但每次都一定會卯足全力。