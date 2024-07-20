《長相思2》鄧為慘領便當！官微遭轟「特效陽春」 粉絲怒喊棄劇
由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次等人主演的大陸古裝劇《長相思》過去曾在亞洲各地掀起風潮，好評不斷，如今第2季開播，卻遭到網友罵翻，口碑持續下滑，不僅劇情走向遭批，甚至連畫面呈現都被炎上，像是「塗山璟」（鄧為飾）與兄弟的對決片段，就被挨轟特效非常陽春、沒有特寫，讓粉絲傻眼「官方元配下線竟然連NPC都不如！」還有粉絲怒喊要棄劇。
記者施以慧／綜合報導
鄧為的粉絲在官方微博上砲轟，指出鄧為為這場重頭戲頂著40度高溫，還穿了古裝拍了整整3天，沒想到播出效果竟如此潦草，並怒罵：「官方元配下線竟然連NPC都不如！」並質疑為何認為該劇的特效全用在「相柳」（檀健次飾）身上。
而飾演相柳的檀健次粉絲也非常不滿，認為自家偶像的高光戲被刪減，劇情還遭「魔改」，而瑲玹（張晚意飾）與女主角小夭（楊紫飾）的片段也被轟爆，劇中1幕張晚意詮釋瑲玹與小夭撕破臉，爆雙方互吼的場面被認為太像馬景濤附身。
事實上，《長相思》第1季劇情著重在女主角小夭的成長之路，第2季則是以感情五角戀為主軸，原本可以延續上季熱度，再創高收視，但目前口碑走下坡，5名男主角都有各自的粉絲戰個不停，劇情也被大改，加上潦草的特效，讓該劇似乎不如預期。