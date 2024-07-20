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炒作自家股票大賺12.5億！大同大股東鄭文逸遭判13年半定讞

▲大同公司大股東鄭文逸炒作大同股價，賺取12.5億元差價，遭重判13年半。（圖／NOWnews資料照）
▲大同公司大股東鄭文逸炒作大同股價，賺取12.5億元差價，遭重判13年半。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

大同公司大股東鄭文逸2017年5月為爭取董事會改選的董、監席次，涉嫌引入中國金主任國龍的8億境外資金，炒作大同公司股票，不法所得高達12億5717萬多元，遭重判13年半。

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台商鄭文逸在2016年間炒作大同公司股票，遭控利用中國資金、並且和金主林振興、股市炒手鄒興華等人聯手炒作大同公司股票，在121個交易日內，將股價由5.48元炒高到20.65元，狂撈30多億元，遭檢方提起公訴。一、二審均判他13年半、沒收全部犯罪所得，鄭文逸上訴三審失敗，全案定讞。雖然鄭文逸目前配戴電子腳環進行監控，但台北地檢署仍啟動全天候防逃機制，近期將傳喚入監。

鄭文逸因觀察股票上市之大同公司股價長期低靡不振，受到市場嚴重低估，而認為該公司股票是值得投資的標的，並且其有意於該公司2017年董事會改選時，爭取董監事席位，以監督、介入該公司經營。

一審認定鄭文逸違反《證券交易法》「高買低賣證券罪」，犯罪所得超過1億元，因此重判有期徒刑13年6月；另外，林振興判刑9年10月、鄒興華判刑4年6月。高等法院二審仍認定鄭文逸等人有罪，其中鄭文逸一人犯罪所得就高達12億5717萬餘元，因此仍將鄭文逸重判有期徒刑13年6月，並宣告沒收犯罪所得；另外林振興二審仍為9年10月、鄒興華4年8月。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞，鄭文逸等人將發監執行。

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