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鄭佩佩罹無法根治罕病！捐大腦供研究　醫曝CBD常被誤認身體老化

▲一代俠女鄭佩佩過世，根據外媒報導，鄭佩佩在2019年被診斷出罹患非典型帕金森氏症其中的「皮質基底核退化症（CBD）」，而該病目前醫學上無法根治，且難以被確診。（圖／資料照）
▲一代俠女鄭佩佩過世，根據外媒報導，鄭佩佩在2019年被診斷出罹患非典型帕金森氏症其中的「皮質基底核退化症（CBD）」，而該病目前醫學上無法根治，且難以被確診。（圖／資料照）

記者周淑萍/綜合報導

香港知名女星鄭佩佩演出過多部經典電影，包括《臥虎藏龍》、《唐伯虎點秋香》、《花木蘭》等，近年來她鮮少出現在螢光幕前，不料昨（19）日竟傳出離世消息。據美媒《Variety》報導，鄭佩佩在2019年被診斷出罹患非典型帕金森氏症其中的「皮質基底核退化症（CBD）」，而該病目前醫學上無法根治，且難以被確診，經常會被誤為是身體老化的一種。

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香港著名的武打女星鄭佩佩，曾在多部經典武俠電影中飾演俠女角色而走紅，日前傳出在家人陪伴下已經安詳離世，享年78歲。根據外媒報導，鄭佩佩近年來一直在努力對抗非典型帕金森病當中的「皮質基底核退化症」，但目前依舊沒有有效的治療方法，擁有俠女性格的鄭佩佩早在生前決定捐贈大腦提供醫學研究，希望能會病友做出貢獻。

▲鄭佩佩（左）以《唐伯虎點秋香》華夫人一角廣為人知，她還曾透露周星馳（右）常即興創作、對細節要求度高。（圖／《唐伯虎點秋香》劇照）
▲鄭佩佩（左）以《唐伯虎點秋香》華夫人一角廣為人知，她還曾透露周星馳（右）常即興創作、對細節要求度高。（圖／《唐伯虎點秋香》劇照）
根據臺北榮總神經內科陳俊宇和蔣漢琳的報告指出，皮質基底核退化症是一種罕見的、逐漸惡化的神經退行性疾病，通常在60歲至70歲之間開始發病。皮質基底核退化症的症狀通常在身體的一側比另一側還要嚴重。常見症狀包括：頸部、手臂和腿部僵硬且動作緩慢，步態不穩，肌肉陣攣，難以執行一般常見的手臂或腿部動作，一側感覺喪失或難以通過觸摸識別物體，感覺自己的手不像自己的，說話和語言方面的困難，如失去動機、個性改變或易怒。皮質基底核退化症的成因不明與異常tau 蛋白的沉積有關。

醫師提到一開始要確診非典型巴金森氏症並不容易，因為疾病一開始可能看起來像巴金森病，通常需要根據症狀和身體檢查結果來診斷，同時也要搭配腦部核磁共振掃描，膀胱功能測試以及傾斜床血壓測量。且即便可以抓出病因，但目前卻沒有治癒、減緩或逆轉非典型巴金森症的治療方法。僅能透過藥物和物理治療來緩解病人的症狀。

▲鄭佩佩小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲擁有俠女性格的鄭佩佩，早在生前就決定捐贈大腦提供醫學研究，希望能會病友做出貢獻。（圖／NOWnews社群中心製）

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