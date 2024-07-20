小S出遊吐「無法PO全家福」只放獨照！無奈原因曝光釣出家長心聲
藝人小S（徐熙娣）近日和家人到新加坡旅遊，開心在社群平台發文，不過只有個人獨照，她揭露原本想要發一些全家幸福的照片，不過被小孩們反對，這背後原因，馬上引來網友共鳴：「我懂這個心情、戳中媽咪的心聲。」引來一票家長們的討論。
記者林奕如／綜合報導
小S和許雅鈞結婚後育有3女，大女兒Elly、二女兒Lily都仙氣十足，小女兒許老三則是古靈精怪，一家人知名度高。小S一家人在暑假到新加坡度假，她只有曬出獨照，老實吐原因：「想要Po全家幸福的照片，可是要po之前，每個小孩都有自己的意見！一下角度醜、一下背景不夠美。所以，老娘覺得就Po我自己一個人就好，反正我最受歡迎。」
最後小S只上傳3張照片，一張是在陽台自拍夜景，還有頭塞入恐龍嘴搞笑照，也有倚著欄杆耍帥的模樣。小S的心聲引來一票家長們的留言，不少人回應「小孩大了有偶包了」、「我家的小孩也常常這樣」、「最後出遊照只剩下自己」，粉絲安慰「我們只看妳」。
同時，小S姊姊大S近日也被網友捕獲野生身影，大S和老公具俊曄帶著女兒小玥兒、兒子箖箖到韓國旅遊，在遊樂園「樂天世界」被直擊，大S打扮休閒、完全素顏，甚至一度被網友認不出，經紀人則透露，大S看到新聞只問了：「弟弟、妹妹（兒子、女兒）的臉有沒有打馬賽克？」愛護小孩心切，一點也不在意自己素顏曝光。