今日必吃／「比你我都老」冰店在高雄市！賣83年吧噗冰 2球35元
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到高雄市區一家已成立83年的冰淇淋老店「三泉冰淇淋」，遵循古法製作的冰淇淋，滋味接近小時候我們吃過的「吧噗」冰淇淋，以俗稱「漢堡」的「最中」餅夾起最是老滋味，吃完沁涼又滿滿懷舊風情。
記者葉盛耀/綜合報導
三泉冰淇淋雖然未在高雄市區的林森路上，但其實最早是創立於1941年，當初的日據時代的老房子經過拆建，2007年才改建完成。這裏的冰品有冰淇淋跟冰棒兩種選擇，最吸引人的冰淇淋口味豐富，包含香蕉、牛奶、巧克力、酸梅、草莓、鳳梨、桂圓、花生等，而且2球才賣35元，口感與滋味就是小時候我們吃過的「吧噗」冰淇淋，綿滑之中，帶點像義式冰淇淋慣有的細細的冰晶、冰霜口感。
可裝冰淇淋的容器有三種選擇，除了一般常見的餅乾甜筒，這裡還提供「最中」殼，但在長輩口中稱為「漢堡」。其實所謂「最中」，日本甜品常見，做法是將糯米粉溶於水中桿成薄皮後放入模型烤製成型，口感微酥又鬆軟，通常是包入紅豆內餡才稱為最中，現在裡頭包著其他食材的食物也能稱為最中。
而這裡上下兩個最中殼，夾起冰淇淋，大口咬下吃得到冰淇淋的沁涼與甜韻，大小尺寸剛剛好，吃完也不覺得甜膩。
另外也可點杯「紅茶雪泥」，是以兩球香蕉清冰冰淇淋，再沖入古早味紅茶，紅茶濃厚且不怎麼甜，因此搭著香甜冰淇淋，在這高溫炎夏之中，每吸一口就覺身體溫度下降許多，真的清涼又爽快。
📍店家資訊：
三泉冰淇淋
地址：高雄市林森一路141號
電話：07-231-9621
營業時間：10:00~21:00.
公休：無
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