中職明星賽／葉君璋解釋周思齊扛首棒原因！潘威倫可能明日才登板
中職官方在昨（19）日晚間公布明星賽首日的先發打序，其中最特別的是，將在今年迎來引退的中信兄弟「周董」周思齊，首日就進入明星隊的先發，並且擔任開路先鋒。今（20）日賽前，明星隊總教練葉君璋表示，因為周思齊即將退休了所以想多給他機會，並透露至少可能會打到2個打席，另外，談到同樣將在今年季後引退的統一7-ELEVEn獅「嘟嘟」潘威倫，葉君璋則表示他在近期有出賽，所以可能會考慮讓在第2天的賽事才登板投球。
記者林之越/台北報導
想多給周董機會 潘威倫明日可能才登板
賽前談到本次明星賽的棒次安排，葉君璋針對周思齊扛下首棒的部分，解釋道，因為周思齊即將要退休，所以希望給他這樣的機會，讓他多上場打擊，所以把他排在第一棒。
葉君璋也補充說道：「可能會讓他打2個打席，或可能3個。」並稱讚周思齊一路走來都是「蠻多故事的選手」，而且保持很正面的態度，很值得其他後輩學習。
另一方面，提到同樣是在明星賽最後一舞的潘威倫，葉君璋表示有和統一總教練林岳平討論過，因為潘威倫才在17日中繼登板投球，用了44顆球，狀況相對難預測，所以可能明日才會讓他登板投球。