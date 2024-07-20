ITZY來台準備開唱 飯店卻「出現馬陸」主辦急回：最高規格接待！
南韓女團ITZY由禮志、Lia、留真、彩領、有娜5人組成，是「JYP娛樂」繼2015年推出TWICE後，再度推出的女團，出道9年，她們即將在20日首度於台北小巨蛋開唱，19日就已抵達台灣，沒想到禮志卻突然在付費社群平台上貼出抵台插曲，疑似飯店出現馬陸，對此，主辦單位理想國稍早向《NOWnews今日新聞》表示：「理想國皆以最高規格接待藝人。」
記者陳雅蘭、李欣容／台北報導
ITZY第一次在台北小巨蛋開唱，4位成員禮志、留眞、彩領及有娜19日從仁川機場出發，提早來台灣為演唱會做準備，這也是她們在去年2月於林口體育館開唱後，再次來到台灣，沒想到禮志到台灣後，突然在付費網站曬出一張，疑似飯店出線馬陸的照片，無奈寫下「...」，這張照片卻引來台灣粉絲不滿，擔心ITZY住的飯店不乾淨，深怕她們住得不舒服。
《NOWnews今日新聞》致電主辦單位理想國，對方表示：「理想國皆以最高規格接待藝人。」並表示不會有怠慢的情形，而ITZY此次住的飯店是五星級，禮志貼出的「馬陸」則是出現在地毯上，好險她似乎沒有因此被影響到心情。
南韓女團ITZY由禮志、Lia、留真、彩領、有娜5人組成，成員Lia去年（2023）11月因工作會冒出焦慮症情況，決定休養一陣子，近日她透過公司宣布症狀好轉，下半年開始會投入ITZY新專輯製作，但事前團體規劃好的日程她都不會參與，意即本月20日的ITZY台北小巨蛋演唱會，Lia不會現身。