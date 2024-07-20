補習班負責人涉「創意私房」案！疑偷拍女學生　教育局勒令停業

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不僅如此，檢警查出蘇男為補習班負責人，發現他在自家補習班廁所裝設針孔，涉嫌偷拍多名女學生如廁，由於犯罪事證明確，檢方隨即聲押蘇男，但法院認定犯罪地點在新北市，並非台中地檢署所轄，因此裁定無保請回，未料19日竟發生憾事。
新北教育局表示，18日晚間接獲新北警察局通報，立即在19日到班稽查，不過現場補習班大門緊閉未營業，由於負責人違法行為嚴重影響班內多名學生權益，情節重大，已依照補習及進修教育法規定勒令停業，廢止該班立案，嚴懲不貸。
新北教育局也說明表示，已經請該補習班提報學生安置規劃，並督導該班班主任等人員，強力要求該補習班妥適與家長處理退費、離班等安置事宜。
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