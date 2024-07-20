新北補習班負責人墜樓亡！遭爆是「創意私房」會員、涉偷拍女學生

補習班負責人涉「創意私房」案！疑偷拍女學生　教育局勒令停業

▲19日上午，新北市中和發生墜樓命案，死者為補習班負責人蘇姓男子，其17日才因涉及「創意私房」偷拍案遭移送，未料卻在2天後墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）　
▲19日上午，新北市中和發生墜樓命案，死者為補習班負責人蘇姓男子，其17日才因涉及「創意私房」偷拍案遭移送，未料卻在2天後墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）　

記者孫唯容/綜合報導

新北市中和區發生墜樓19日發生墜樓命案，死者為補習班負責人的蘇姓男子，不過本月17日，蘇男才因涉及「創意私房」偷拍案，遭移送台中地檢署聲押，最終因管轄權裁定無保請回，根據檢警調查，蘇男涉嫌偷拍女學生如廁，遭查扣上百部影片，未料卻在2天後墜樓身亡。新北教育局今（20）日表示，由於情節重大，已經依法勒令補習班停業、廢止該班立案，並請該班提報學生安置規劃，強力督導妥適與家長處理退費、離班等安置事宜。

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據了解，因藝人黃子佼涉購買「創意私房」未成年性影像，法務部責成高檢署針對「創意私房」案件，成立跨地區專案任務編組，大力掃盪並清查兒少性影音，檢警查出，蘇男為「創意私房」的付費會員，曾購買偷拍影片等，本月17日循線搜索、拘提蘇男，從其住處及補習班的電腦、硬碟內，查扣上百部偷拍影片。

不僅如此，檢警查出蘇男為補習班負責人，發現他在自家補習班廁所裝設針孔，涉嫌偷拍多名女學生如廁，由於犯罪事證明確，檢方隨即聲押蘇男，但法院認定犯罪地點在新北市，並非台中地檢署所轄，因此裁定無保請回，未料19日竟發生憾事。

新北教育局表示，18日晚間接獲新北警察局通報，立即在19日到班稽查，不過現場補習班大門緊閉未營業，由於負責人違法行為嚴重影響班內多名學生權益，情節重大，已依照補習及進修教育法規定勒令停業，廢止該班立案，嚴懲不貸。

新北教育局也說明表示，已經請該補習班提報學生安置規劃，並督導該班班主任等人員，強力要求該補習班妥適與家長處理退費、離班等安置事宜。

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