青峰爆取消追蹤Lulu！不忍了首吐心聲：不懂到底欠了任何人什麼？
第35屆金曲獎頒獎典禮由主持人Lulu黃路梓茵演唱爆紅兒歌〈蘑菇濃湯〉開場，不過因為蘇打綠主唱青峰先前曾公開發聲抵制這首歌，事後就有人發現青峰默默取消追蹤Lulu。不過昨（19）日青峰在爭議後首次發聲，表示「謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊」，並說如果面對看了會心煩的內容就會暫時不看，「這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？」
記者朱祖儀／綜合報導
青峰19日在IG分享〈包圍（Live in The Pool）〉的MV，表示「不可能在這首歌上線時，十幾年前寫的每一句歌詞都一箭箭正中自己的紅心吧？」並列出歌詞內容「彷彿獨自抵抗集體暴力的美學殿堂」、「相信新聞和表面，相信多數和謊言，這就是我們拉不下臉相信的世界」、「背叛世俗和虛偽，背叛諂媚和積非，是我僅提供的表演」等。
青峰也感嘆表示，「謠言侵略事實依舊，謊言取代真相依舊，操作轉移焦點依舊，積非濫殺無辜依舊。怎麼各種捏造的邏輯、時間點都不對，破綻百出的科幻故事就變成事實了呢？」也說與其橫衝直撞各種誤解，他多半選擇不去改變別人，如果面對看了會心煩的內容，就暫時取消不看，「這種微不足道的自我保護，不太懂到底欠了任何人什麼呢？」
許多歌迷紛紛留言，「吳青峰別管別人了，有一堆愛你的聽眾」、「希望這位預言家可以寫出更多幸福的歌譜，因為你們值得」、「網路世界依舊糟糕，但幸好還有音樂，幸好還有蘇打綠的音樂」。而面對爭議，Lulu日前透過經紀人回應，「身分不同，角度跟立場不同，我們尊重每個人的選擇，也希望可以多一點包容與理解。」