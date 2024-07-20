曾掀海鹽奶油捲熱潮！一禾堂麵包本舖「全台最後分店」7月底熄燈
稻荷集團旗下品牌「一禾堂麵包本舖」近日宣布，全台最後一間分店「復北店」即將熄燈，並與穗科手打烏龍麵復北店一同營業至7月31日為止，結束12年營業時光。一禾堂麵包本舖的海鹽奶油捲，曾在台灣掀起排隊搶購熱潮，不少網友聽聞消息後，不捨直呼「真的支持好多年⋯好可惜再也吃不到了。」
記者賴禹妡／綜合報導
一禾堂麵包本舖與穗科手打烏龍麵同屬稻荷集團旗下品牌，近年來各地分店陸續收攤。而業者近日宣布，穗科手打烏龍麵、一禾堂麵包本舖復北店將在7月31日正式熄燈，結束12年營業時光，據悉一禾堂麵包本舖復北店也是該麵包品牌最後一間門市。
業者感嘆，這個決定並非輕率，而是經過深思熟慮和反覆考慮後做出的，除了感謝顧客的支持，更回顧這12年來的經營點滴，「我們共同走過了不少困難與挑戰，一起走過了風雨飄搖的疫情時期，歷經了生活的沉澱和洗禮」，也期許這並非餐廳的告別，而是一個新的開始。
一禾堂麵包本舖主打日式麵包，以米麥豆蔬果作為「純植物革新運動」，追求食物的真實與如實，品牌堅持麵包新鮮現做，「海鹽奶油捲」更一度掀起排隊搶購熱潮，才剛出爐就被秒殺，可見人氣之高。穗科手打烏龍麵則為稻荷餐飲集團2012年推出的旗下品牌，純手工烏龍麵口感Q彈有嚼勁，種類還分為冷麵與溫麵，不同口味各有愛好者。