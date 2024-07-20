李多慧夢幻合體峮峮！中職明星賽熱情應援 大巨蛋有冷氣吹好舒服
2024年台灣精品中華職棒明星對抗賽今（20）日在台北大巨蛋開打，中職啦啦隊六隊都到齊，包括味全龍「小龍女」李多慧、中信兄弟「Passion Sisters」峮峮、統一獅啦啦隊「UniGirls」瑟七、還有台鋼雄鷹「WingStars」瑩瑩、富邦悍將「Fubon Angels」檸檬、樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」籃籃都到場應援，其中李多慧也笑說：「台鋼應援好難」讓各隊女孩都紛紛點頭稱是。而今年明星賽改在大巨蛋舉行，峮峮表示：「有冷氣吹真的好舒服。」讓李多慧也點頭贊同。此外這次開場舞有60位女孩一起跳開場舞，不但很有氣勢，也很特別。
記者吳政紘/台北報導
李多慧合體峮峮 首度大巨蛋應援
在大巨蛋啟用以來，中職啦啦隊第一次全員到齊，李多慧用中文說：「蠻喜歡富邦的應援曲，台鋼的好難。」而峮峮也認為，去年在台中洲際球場舉行，還因雨延賽，但今年在大巨蛋差很多，不用被雨淋，還可以不用被太陽曬。
看到台鋼啦啦隊苦練應援，峮峮也感受到很辛苦，她說：「請大家敬請期待開場舞，我們很用心安排練習。」
檸檬、瑟七則是透露，在大巨蛋很開心，因為不用日曬，尤其瑟七去年因為下雨沒有跳到明星賽，她也很期待。
這次明星賽擠進超過3萬人進場，籃籃說：「很開心大家這樣支持明星賽，未來也希望大家多多進場。」尤其這次開場舞有60位女孩一起跳開場舞，不但很有氣勢，也很特別，希望大家期待。