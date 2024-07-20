楊乃文演唱會門票2分鐘賣光！粉絲求加場、唱到高雄 公司回應了
楊乃文即將在10月26日在台北流行音樂中心舉辦台北最終場「繆斯MUSE演唱會」，今（20）日上午11點正式開賣，門票隨即被秒殺。楊乃文得知此事後，維持一貫瀟灑風格表示，「謝謝大家，10月見！」許多沒買到票的歌迷紛紛敲碗，希望可以再加場、唱到高雄。不過亞神音樂回應，目前確定不會加場，但也提醒歌迷可以等待未結帳票券釋出，千萬不要在網路上購買來路不明的票券。
記者朱祖儀／綜合報導
「繆斯MUSE演唱會」自2022年10月在台北首唱之後，因其氣勢非凡的視覺效果以及澎湃搖滾的音樂爆發力，在各地巡迴場場爆滿，網路好評不斷，更連連獲獎，受到「2023 MUSE Design Awards」最高等級白金獎，與「LIT Lighting Design Awards」的國際獎項肯定。
日前楊乃文宣布「繆斯MUSE演唱會」將重返北流，並結合《Flow》專輯的精華將內容加碼升級，歌迷皆緊張不已，苦苦哀求不要多做宣傳，以免搶不到票。但今日一開賣，票券仍不到2分鐘就全部顯示完售，幸運搶到票券的歌迷對演唱會期待不已，沒搶到票的人則懇求加場、唱到高雄。
對此，亞神音樂表示，「繆斯MUSE演唱會」已歷經一年多的巡迴，10月26日的台北最終場將是感受這次搖滾繆斯楊乃文舞台魅力的最後機會，請歌迷務必把握系統清票後的最後搶票時機。而楊乃文目前雖然還不能提前透露最終場演唱會的內容，但她與演唱會導演團隊合作愉快所培養出來的默契，相信將會帶來一場超越以往的最精采演出。