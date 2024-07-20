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分局長上任首日無空窗　視察率隊臨檢治安熱點

▲分局長上任首日無空窗 視察率隊臨檢治安熱點（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲分局長上任首日無空窗 視察率隊臨檢治安熱點（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

臺中市政府警察局第四分局分局長陳祥麟於昨(19)日上任首日，為求即刻掌握轄區屬性，立即召集單位主管共同拜訪轄內議員、重要人士，接續馬不停蹄勘察易塞路段國道1號南屯交流道、臺74線中彰快速道路、五權西路、永春路匝道周邊道路，通盤了解整體交通概況；馬拉松式旋風視察後，前往萬和宮上香參拜許下心願強調無縫接軌，全力拼治安。星期五周未夜並親自率隊臨檢八大場所、大觀路上3間夜店(18tc、 xcube、superhouse)，確保轄區治安穩定。

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▲分局長上任首日無空窗 視察率隊臨檢治安熱點 (圖/記者鄧力軍翻攝)
▲分局長上任首日無空窗 視察率隊臨檢治安熱點 (圖/記者鄧力軍翻攝)
適逢星期五周末夜，南屯區大觀路上3間夜店(18tc、 xcube、superhouse)人潮湧現，許多年輕人衝著店家主打活動慕名而來，分局長陳祥麟親自帶隊，動員近50名警力，臨檢勤務執行前，先行對員警任務提示，並重申警政署及警察局各項當前工作重點，並預告針對夜間易滋生犯罪之場所加強掃蕩，採突襲式臨檢，展現警察威力掃蕩之決心，讓不法分子無所遁形，臨檢場所許多民眾看到員警大陣仗列陣臨檢，均一一配合受檢。


第四分局分局長陳祥麟表示，7月1日暑期青春專案起跑迄今，查獲通緝犯26名、取締酒駕公共危險計15件，將持續針對酒(夜)店、PUB、卡拉OK等有危害治安之場所實施高強度臨(路)檢，不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，共同展現積極維護轄區治安之決心。
 

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