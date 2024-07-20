周思齊預告明星賽首打席有驚喜！藉機指點馬傑森笑稱：他打擊太爛

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周思齊比賽前受訪，對於被安排在明星隊的第一棒，他笑稱：「葉總不愧是行銷之王，我的位置確實也不太好排，這樣想想，排在第一棒好像也不錯。剛好第一個打席也想送給大家一些驚喜。」
關於驚喜是什麼，周思齊說：「有拉有驚喜，但現在先不說，是要獻給老朋友的，要請球迷注意一下第一個打席，應該會很驚喜。」講完以後自己也笑出聲音，似乎對於即將送給球迷的驚喜相當期待。
被問到將是中職明星賽的最後一舞，感想如何，他也感性表示：「可能退休之後要回來球場的機會很低，很感恩這個機會，很珍惜。」另外，周思齊賽前還特別跟「嘟嘟」潘威倫一起合照，2人感嘆道：「現在都沒同學了，同期也沒剩多少人，陳鏞基也比我小，希望可以留下一個很好的回憶，畢竟可以在大巨蛋參與明星賽真的很幸福了。」
和馬傑森當隊友直呼難得 藉機指點打擊
另外，周思齊受訪時也主動透露，自己有特別跟隊友馬傑森交流指點一下，逗趣說道：「他會一直來問我，所以就互相交流一下，而且他打擊真的太爛了，需要好好指導一下。」
事實上，周思齊過去創立多年的台灣球芽發展協會，在棒球路上幫助不少小球員，而馬傑森恰巧就是首屆的獎學金得主。
對於能和自己幫助過的小球員同隊，周思齊表示：「可以看到自己小時候培養的小球員，和自己同隊，真的很難得，會好好珍惜機會，現在當他隊友，以後要當他球迷。」最後，周思齊也開玩笑稱：「他一路走來都蠻成功的，也交了不錯的女朋友。」