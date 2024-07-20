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周思齊預告明星賽首打席有驚喜！藉機指點馬傑森笑稱：他打擊太爛

▲中信兄弟周思齊即將在今年賽季後引退，本次明星賽將是生涯的最後一舞，賽前受訪時向球迷們預告，自己的首個打席會有驚喜。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.17）
▲中信兄弟周思齊即將在今年賽季後引退，本次明星賽將是生涯的最後一舞，賽前受訪時向球迷們預告，自己的首個打席會有驚喜。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.17）

記者林之越/台北報導

周思齊預告明星賽首打席有驚喜！中信兄弟陣中多年的精神支柱「周董」周思齊，將在今年賽季結束後正式引退，今（20）日以球員身份參與生涯最後一次中職明星賽。比賽前接受訪問，特地向球迷「老朋友們」喊話，透露自己在首個打席藏有驚喜，呼籲球迷們要好好關注一下。另外，周思齊也分享自己有藉著機會好好指點一下樂天桃猿的內野手馬傑森，並開玩笑稱：「他打擊太爛」，展現2人有趣互動

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周董預告首打席藏驚喜　賽前和嘟嘟合照

周思齊比賽前受訪，對於被安排在明星隊的第一棒，他笑稱：「葉總不愧是行銷之王，我的位置確實也不太好排，這樣想想，排在第一棒好像也不錯。剛好第一個打席也想送給大家一些驚喜。」

關於驚喜是什麼，周思齊說：「有拉有驚喜，但現在先不說，是要獻給老朋友的，要請球迷注意一下第一個打席，應該會很驚喜。」講完以後自己也笑出聲音，似乎對於即將送給球迷的驚喜相當期待。

被問到將是中職明星賽的最後一舞，感想如何，他也感性表示：「可能退休之後要回來球場的機會很低，很感恩這個機會，很珍惜。」另外，周思齊賽前還特別跟「嘟嘟」潘威倫一起合照，2人感嘆道：「現在都沒同學了，同期也沒剩多少人，陳鏞基也比我小，希望可以留下一個很好的回憶，畢竟可以在大巨蛋參與明星賽真的很幸福了。」

和馬傑森當隊友直呼難得　藉機指點打擊

另外，周思齊受訪時也主動透露，自己有特別跟隊友馬傑森交流指點一下，逗趣說道：「他會一直來問我，所以就互相交流一下，而且他打擊真的太爛了，需要好好指導一下。

事實上，周思齊過去創立多年的台灣球芽發展協會，在棒球路上幫助不少小球員，而馬傑森恰巧就是首屆的獎學金得主

對於能和自己幫助過的小球員同隊，周思齊表示：「可以看到自己小時候培養的小球員，和自己同隊，真的很難得，會好好珍惜機會，現在當他隊友，以後要當他球迷。」最後，周思齊也開玩笑稱：「他一路走來都蠻成功的，也交了不錯的女朋友。

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