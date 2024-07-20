中職明星賽大巨蛋登場！3.1萬人朝聖　60位啦啦隊應援大跳開場舞

中職明星賽／新舊世代對決揭幕！周思齊扛開路先鋒　交手古林睿煬

▲中職明星賽首度攻佔大巨蛋，賽前官方表示保守估計已湧入3.3萬人進場，首打席將上演新舊世代對決，由中信兄弟的周思齊交手統一獅投手古林睿煬。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.01）
▲中職明星賽首度攻佔大巨蛋，賽前官方表示保守估計已湧入3.3萬人進場，首打席將上演新舊世代對決，由中信兄弟的周思齊交手統一獅投手古林睿煬。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.06.01）

記者林之越/台北報導

中華職棒明星對抗賽在今（20）日正式攻佔台北大巨蛋，賽前官方透露，保守估計現場總人數已經超越3.3萬人，賽前備受矚目的戰技挑戰賽「野手速球」則由味全龍隊的拿莫伊漾拿下冠軍。稍晚迎來主軸賽事，由「中職明星隊」交手「世界棒12強中華隊」，首打席就上演新舊世代對決，由先發投手統一7-ELEVEn獅隊的古林睿煬，交手明星賽最後一舞的「周董」周思齊。

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▲中信兄弟周思齊 。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.17）
▲中信兄弟周思齊迎來明星賽最後一舞，擔任開路先鋒，將在首打席交手統一獅王牌投手古林睿煬。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.17）
古林睿煬3度先發　首打席交手周思齊

中職官方在昨（19）日提前公布雙方的先發打序，客隊中華隊派出「金孫」古林睿煬出戰，主隊明星隊則由「老虎」黃子鵬擔任先發投手古林睿煬過去曾2度在明星賽先發，不過2次都吞下敗投，日前受訪喊話，希望能拿下勝投，否則可能將成為明星賽史上，拿下最多敗投的球員。

而首打席將和古林睿煬交鋒的，則是資深老將周思齊。周思齊過去在中職生涯，曾經14次入選明星賽，今年季宣布，在本賽季結束後將正式引退，因此本次明星賽也將是最後一舞。明星隊總教練葉君璋特別將它擺在第一棒，坦言想讓他多點打擊機會，也讓本次明星賽的首打席，形成新舊世代，強投豪打對決的獨特畫面

▲中職公布明星賽首日先發名單，「周董」周思齊最後一次參與明星賽，首日就擔任開路先鋒，成為名單最大亮點。（圖／中職提供）
▲中職公布明星賽首日先發名單，「周董」周思齊最後一次參與明星賽，首日就擔任開路先鋒，成為名單最大亮點。（圖／中職提供）

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