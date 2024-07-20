中職明星賽／新舊世代對決揭幕！周思齊扛開路先鋒 交手古林睿煬
中華職棒明星對抗賽在今（20）日正式攻佔台北大巨蛋，賽前官方透露，保守估計現場總人數已經超越3.3萬人，賽前備受矚目的戰技挑戰賽「野手速球」則由味全龍隊的拿莫伊漾拿下冠軍。稍晚迎來主軸賽事，由「中職明星隊」交手「世界棒12強中華隊」，首打席就上演新舊世代對決，由先發投手統一7-ELEVEn獅隊的古林睿煬，交手明星賽最後一舞的「周董」周思齊。
記者林之越/台北報導
古林睿煬3度先發 首打席交手周思齊
中職官方在昨（19）日提前公布雙方的先發打序，客隊中華隊派出「金孫」古林睿煬出戰，主隊明星隊則由「老虎」黃子鵬擔任先發投手。古林睿煬過去曾2度在明星賽先發，不過2次都吞下敗投，日前受訪喊話，希望能拿下勝投，否則可能將成為明星賽史上，拿下最多敗投的球員。
而首打席將和古林睿煬交鋒的，則是資深老將周思齊。周思齊過去在中職生涯，曾經14次入選明星賽，今年季宣布，在本賽季結束後將正式引退，因此本次明星賽也將是最後一舞。明星隊總教練葉君璋特別將它擺在第一棒，坦言想讓他多點打擊機會，也讓本次明星賽的首打席，形成新舊世代，強投豪打對決的獨特畫面。