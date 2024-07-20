蔡阿嘎甩蘿拉陰霾開心PO文「被涼麵店老闆叫弟弟」！知名老店曝光
蔡阿嘎近期因為開除前員工蘿拉，並爆出對方透過AB合約詐財8位數，引起社會關注，也讓蔡阿嘎心情大受影響，儘管他時常在社群平台上暗酸對方，還將有蘿拉出現的影片封面都P上「AB優酪乳」逗樂粉絲，情緒卻依舊低落，不過日前蔡阿嘎再度於平台上發文，指出自己去買涼麵，被老闆娘詢問：「弟弟！要加辣嗎？」讓他超級驚喜，直呼在這個年紀能被叫弟弟，整個陰霾都消散大半，而他也曝光這家知名老店，讓粉絲紛紛大讚：「很好吃！」
記者施以慧／綜合報導
蔡阿嘎在Threads上發文，指出他發生這個月「唯一發自內心開心的事情」，並透露自己開車出門去買涼麵，遇上暖心老闆娘詢問他：「弟弟！要加辣嗎？」讓他興奮到不行，「突然心裡陰霾消散大半，謝謝老闆娘，無心的1句話，卻可以對1個即將40歲的陌生弟弟，帶來這麼好的影響！」還貼出該店家的照片，拍到老闆娘正在認真備料的身影。
蔡阿嘎後續也在留言區補充：「謝謝今天願意開車出門買涼麵的自己，你很棒！」沒想到大票網友歪樓，直喊：「福德涼麵好吃」、「這家很好吃耶」、「哇是福德涼麵」、「這類型的傳統麵店就是最好吃」、「這家讚的」、「記得加哇沙米！」
事實上，蔡阿嘎前往的福德涼麵，就位在台北市中山區興安街，以24小時營業出名，不僅便宜又大碗，還提倡涼麵要加哇沙米，雖然很多人無法理解，卻都在品嚐過後屢次回訪，非常有名氣。