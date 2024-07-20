Lulu金曲捲爭議！Sandy認了主持大型典禮「會惶恐」：不可能完美
Sandy（吳姍儒）挺著7個月孕肚，今（20）日出席服飾品牌一日店長活動，看起來神彩奕奕。聊到Lulu之前在金曲獎演唱《蘑菇濃湯》爭議，傳出青峰退追Lulu的IG，友情生變，Sandy緩頰表示，「主持大型典禮都有困難。如果自己真的有機會主持，我誠惶誠恐，不過主持不可能每次都完美，就是一種學習。」
記者林奕如／台北報導
Sandy（吳姍儒）目前懷第二胎，腹中寶寶是女孩，預產期在9月，依舊努力工作。她和Lulu都是新生代能扛起大型典禮女主持人選，Lulu在金曲獎演唱《蘑菇濃湯》開場，沒想到引起爭議，因為這首歌由蘇打綠前經紀人林暐哲所創作，青峰3月底時，曾在IG上公開批評這首歌是「毒菇」，也因此爆出青峰退追Lulu的IG。
Sandy被問及對此事的看法，她認為：「主持大型典禮都有困難，大家都是一起完成典禮，也多半沒有什麼費用，都是尊重，希望能夠順利完成。如果真的有機會主持，我誠惶誠恐，不過主持不可能每次都完美，就是一種學習。」
Sandy之前傳出生產完，馬上就會擔任10月第59屆電視金鐘獎典禮主持人，她對此不鬆口，透露若有確定消息，會盡快和大家說，只不過她已經放話，接或不接都不會減肥，「如果真的有機會，就謝謝製作單位。」
即將迎接二胎女兒，Sandy好心情藏不住，逛街會買女兒紗裙、小碎花衣服，忍不住全部放在購物車。現在她沒有孕吐，體重維持在正常範圍，她也吐槽老公：「他好像需要花一點時間才會意識到闖禍了，他可能抱在手上才會有感覺。」