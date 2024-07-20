鋼鐵傘兵秦良丰8月將「被退伍」！無奈原因曝光 父憂造成打擊
2018年漢光演習，陸軍航特部下士秦良丰在跳傘時，因為主傘和副傘未開導致從高空墜落地面，導致他脊椎癱瘓，經過幾年努力復健，秦良丰免強可以行走，不過依照規定，秦良丰因為無法參加鑑測，恐怕將於今年8月底被退伍，這讓其父秦天人為此擔憂不已，所幸透過立委李柏毅和高雄市政府協助，讓事情有轉機。
記者孫唯容/綜合報導
秦天人表示，秦良丰在傷後積極復健，狀況是持續緩慢進步中，可以做到細微動作包含從坐著起身至站姿，以及手抬高15度變成30度等；他也透露，秦良丰曾經告訴自己「我想活出自己的價值。」這讓他聽了很心酸，也謝謝大家持續鼓勵秦良丰。
秦天人說，最近7月間接獲國防部通知，因為秦良丰無法參加鑑測，最快在8月底會面臨「勒令退伍」命運，自己眼見兒子從全癱到能自行起身行走，繞行醫院一圈，天天都在進步，他深怕兒子若被強制退伍，國軍的協助也會隨之退出，對於復健之路無疑是一大打擊，去除軍職身份的榮耀，也會讓秦良丰內心感到被剝奪。
根據《ETtoday》報導，高雄市府與民進黨立委李柏毅得知此事，決定出手相助，航特部指揮官也前往醫院，說明良丰未來的兵役處理方式，不過由於軍方規定，所以仍會讓秦良丰依原訂時間也就是8月底退伍，但是接下來會安排他在軍方醫院擔任心輔工作並支領薪水，不過，原本由國軍協助的看護部分，未來就要由秦家自己扛。