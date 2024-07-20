獨／南珉貞離婚後首度登大巨蛋！出席中職明星賽 親曝內心想法
中職明星賽今（20）日在台北大巨蛋首度舉行，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今天也到場應援，其中韓國成員南珉貞過去在韓國職棒，從未參加過明星賽，他也將第一次獻給台灣，而她跳過排球、足球、籃球等明星賽，所以感到很新鮮，南珉貞雖然心情很好，但她也首度跟《NOWnews》透露，在影片中主動說自己離婚之後，自己心中的感想。南珉貞表示，自己在跟粉絲坦白心中想法後，「收到很多粉絲的留言，也很感動，我會繼續努力，去報答大家的，謝謝！Fighting!」。
記者吳政紘/台北報導
南珉貞接受《NOWnews》專訪 透露心中想法
南珉貞近期透露離婚訊息，他在影片中哽咽，讓粉絲好心疼，她透露：「不少粉絲訊息給我，甚至還說，我喜歡你不因為你結婚了沒有，而是因為妳這個人」，讓南珉貞很感動，更要想好好報達粉絲的支持。
南珉貞過去在韓國職棒就是甜姐兒，她曾在三星獅啦啦隊闖出名號，也在昌原LG獵隼籃球隊擔任啦啦隊，更在大田韓亞市民足球俱樂部、排球水原現代 Engineering＆Construction Hillstate應援過，但她從未參加中職明星賽。
提到明星賽的想法，南珉貞一開始知道自己是參加趣味跑步賽事，就很高興，因為以前她在學校就是短跑健將，所以很有把握。
當知道是會長蔡其昌要「交棒」給她，南珉貞也受寵若驚，加上很多球迷幫她加油，會長也很努力在跑步，讓她感到很榮幸。
會長蔡其昌賽後也特別跟她致意，表示「不是我要自肥」，是剛好聯盟的安排，另外也跟她合比愛心，拿下勝利。
南珉貞（19）日接受《Nownews今日新聞》專訪，坦言自己已經離婚一陣子了，希望粉絲別擔心，表示自己仍會期待愛情，被問到是否考慮台灣男生？她也露出甜美笑容秒答：「當然。」