中和火鍋店「多顆老鼠屎」湯內漂浮！吃完發燒掛急診 衛生局開查
台灣近期多間餐廳爆出食安問題，也讓消費者對於外食越來越膽戰心驚。近日就有一名女網友指出，她的家人前往新北市中和一間火鍋店用餐，沒想到竟在火鍋內發現多顆老鼠屎，更有一些早已被吃下肚，後續除了整晚身體不適，隔天還發燒掛急診，讓她決定發文提醒眾人。對此，新北市衛生局也表示，將會派員前往店家稽查。
記者賴禹妡／綜合報導
一名女網友近日在臉書社團「我是永和人」中發文，表示她的家人到中和一間火鍋店用餐，沒想到竟在火鍋內發現許多顆老鼠屎，更有一些早已被吃下肚。向店家反應後，店員稱是木耳屑，還說會再教育內場人員，讓她忍不住質疑：「如果真的是木耳屑還需要教育員工嗎？」
沒想到，女網友家人用餐完整晚身體不適，早上起床甚至發燒前往醫院急診，原先她不想鬧大，只想在Google評論一星，但店家疑似會刪除不利評論，才讓她決定在臉書社團發文提醒大家，避免更多人受害。
貼文一出，竟也有苦主現身表示「我們昨天也有去吃這家，先生跟兒子昨天回家都拉肚子，我則是今天早上拉肚子，不曉得有沒有關聯，太可怕了！」不少網友也直言「這怎麼看都不是木耳屑，騙我沒看過老鼠屎」、「是木耳的話，夾起來請店家現場吃我就信」。
《NOWnews》致電店家查證，接聽店員表示主管都不在店內，無法回應。而查看Google評價，該店有4.3顆星（滿分5顆星），多數使用者讚食材新鮮，停車方便，有多種加價優惠，用餐時間生意很好。
對此，新北市衛生局回應，將會派員前往店家稽查，且特別針對現場病媒防治措施、食品之保存及人員製備餐食衛生加強查核，若有查獲環境衛生不符規定處，將會責令限期改正，若複查不合格，就會依食安法逕行罰緩，處以6萬元以上，2億元以下罰鍰。