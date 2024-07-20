芭比迷尖叫！基隆正濱大樓有「粉紅夏日藝術季」　連五週週末登場

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「Barbie™芭比™」今年適逢65週年，芭比持續探索更多元的可能性，以及重新詮釋「美」的詞語，並持續鼓勵大家追尋自我價值。這次芭比限定店特別選在海港旁的漁會正濱大樓舉辦，不僅是讓粉絲們回想起蒐藏芭比的回憶，更是一場歡慶誕生滿65年的盛典。
基金會邀請臺灣最具代表性的藝術雜誌《dPi設計插畫誌》共同舉辦全臺最繽紛的藝術策展及女子風格市集，同時打破粉紅的顏色性別刻板，邀集April.T.Lin 慈兒、Chiu Yun、HENN LIU、Joker、RO FEN 露璠、Rung Sheng、YU YEN TSAI、小宙九刻鐘馬戲團、固米、莫麗欣、張偉喬、雅瑪薩崎·米娜等多元特色風格及基隆在地藝術家聯合展出，每週六也將開設「畫出屬於你的樣貌」似顏繪，以及每週日「粉拼粉好貼」乾燥花卉拼貼走作工作坊，探索自我的藝術創作課程，你的粉紅由自己決定。
本次活動邀請擅長五感體驗與調和工藝的雞尾酒藝術創作團隊「Co.01 Studio」，期間進駐漁會正濱大樓，將藝術家的畫風、創作顏色與重視的社會議題為軸，轉化成喝的到的風味。民眾來到粉紅夏日藝術季，手上拿著一杯沁涼的藝術特調，在基隆漁會正濱大樓展開一場專屬於今夏的奇幻粉紅旅程。
另外，2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭活動進入第二天，吸引眾多樂迷聚集，而今(20)日的重頭戲即是進行「海洋獨立音樂大賞」競賽，10強樂團在海祭大舞臺上激鬥爭奪海洋旗的榮耀，充分展現臺灣原創音樂宛如海洋般源源不絕的生命力，並將選出樂團奪得海洋大賞，頒獎典禮中特別邀請到2023年「海洋獨立音樂大賞」海洋大賞得主烏流oo-Lâu，親自將海洋旗授予今年的海洋大賞得主，象徵傳承海祭多年以來的原創精神。
而明(21)日貢寮國際海洋音樂祭活動更加吸睛，邀請到P！SCO、GOOFY STYLE（JP）、八十八顆芭樂籽88balaz、拍謝少年Sorry Youth、NICOLAS CAGE FIGHTER (AU)及麋先生MIXER等知名樂團和大家一起拋開束縛，感受最瘋狂暢快的搖滾音樂。貢寮國際海洋音樂祭活動於YouTube也有直播（按此），不用到現場也可欣賞。
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