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芭比迷尖叫！基隆正濱大樓有「粉紅夏日藝術季」　連五週週末登場

▲芭比Barbie今年適逢65週年，基隆舉辦「夏日藝術季」於漁會正濱大樓夢幻登場，將從今日7月20日開跑，至8月18日，內有夢境打卡小屋、邀集藝術家多元策展、芭比快閃店、名店美食市集等。（圖／基隆市政府提供）
▲芭比Barbie今年適逢65週年，基隆舉辦「夏日藝術季」於漁會正濱大樓夢幻登場，將從今日7月20日開跑，至8月18日，內有夢境打卡小屋、邀集藝術家多元策展、芭比快閃店、名店美食市集等。（圖／基隆市政府提供）

記者葉盛耀/綜合報導

粉紅浪潮入港基隆！「夏日藝術季」於基隆漁會正濱大樓夢幻登場，將從今日7月20日開跑，至8月18日，內有夢境打卡小屋、邀集藝術家多元策展、芭比快閃店、名店美食市集，今年最盛大的粉紅藝術派對，將藝術融合漁會正濱大樓的古蹟風味，完美轉譯出獨特的粉系語彙。另外，2024新北市河海音樂季「貢寮國際海洋音樂祭」活動進入第二天，今(20)日重頭戲為「海洋獨立音樂大賞」競賽，將從10強樂團中選出海洋大賞之得主。

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源自日據時代的基隆漁會正濱大樓，是臺灣漁業發展史上最重要的歷史建築之一，現為北臺灣新興的文化活動空間。今年夏天，財團法人基隆市文化基金會為漁會正濱大樓帶來嶄新的樣貌與風格體驗，7月20日（六）至8月18日（日）連續五個週末舉辦期間限定的粉紅夏日藝術季，粉紅夢境打卡小屋、藝術展覽、芭比快閃限定店、名店美食市集，民眾著粉紅服飾更可享有限定小禮及優惠。

▲粉紅夏日藝術季活動將有粉紅夢境打卡小屋、藝術展覽、芭比快閃限定店、名店美食市集等，讓大小朋友都欣喜尖叫。（圖／基隆市政府提供）
▲粉紅夏日藝術季活動將有粉紅夢境打卡小屋、藝術展覽、芭比快閃限定店、名店美食市集等，讓大小朋友都欣喜尖叫。（圖／基隆市政府提供）
「Barbie™芭比™」今年適逢65週年，芭比持續探索更多元的可能性，以及重新詮釋「美」的詞語，並持續鼓勵大家追尋自我價值。這次芭比限定店特別選在海港旁的漁會正濱大樓舉辦，不僅是讓粉絲們回想起蒐藏芭比的回憶，更是一場歡慶誕生滿65年的盛典。

▲正濱大樓內將有粉紅夢境打卡小屋、芭比快閃限定店等。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆漁會正濱大樓內將有粉紅夢境打卡小屋、芭比快閃限定店等。（圖／基隆市政府提供）
基金會邀請臺灣最具代表性的藝術雜誌《dPi設計插畫誌》共同舉辦全臺最繽紛的藝術策展及女子風格市集，同時打破粉紅的顏色性別刻板，邀集April.T.Lin 慈兒、Chiu Yun、HENN LIU、Joker、RO FEN 露璠、Rung Sheng、YU YEN TSAI、小宙九刻鐘馬戲團、固米、莫麗欣、張偉喬、雅瑪薩崎·米娜等多元特色風格及基隆在地藝術家聯合展出，每週六也將開設「畫出屬於你的樣貌」似顏繪，以及每週日「粉拼粉好貼」乾燥花卉拼貼走作工作坊，探索自我的藝術創作課程，你的粉紅由自己決定。

本次活動邀請擅長五感體驗與調和工藝的雞尾酒藝術創作團隊「Co.01 Studio」，期間進駐漁會正濱大樓，將藝術家的畫風、創作顏色與重視的社會議題為軸，轉化成喝的到的風味。民眾來到粉紅夏日藝術季，手上拿著一杯沁涼的藝術特調，在基隆漁會正濱大樓展開一場專屬於今夏的奇幻粉紅旅程。

另外，2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭活動進入第二天，吸引眾多樂迷聚集，而今(20)日的重頭戲即是進行「海洋獨立音樂大賞」競賽，10強樂團在海祭大舞臺上激鬥爭奪海洋旗的榮耀，充分展現臺灣原創音樂宛如海洋般源源不絕的生命力，並將選出樂團奪得海洋大賞，頒獎典禮中特別邀請到2023年「海洋獨立音樂大賞」海洋大賞得主烏流oo-Lâu，親自將海洋旗授予今年的海洋大賞得主，象徵傳承海祭多年以來的原創精神。

而明(21)日貢寮國際海洋音樂祭活動更加吸睛，邀請到P！SCO、GOOFY STYLE（JP）、八十八顆芭樂籽88balaz、拍謝少年Sorry Youth、NICOLAS CAGE FIGHTER (AU)及麋先生MIXER等知名樂團和大家一起拋開束縛，感受最瘋狂暢快的搖滾音樂。貢寮國際海洋音樂祭活動於YouTube也有直播（按此），不用到現場也可欣賞。

▲「2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭」今日為第二天，今(20)日重頭戲為「海洋獨立音樂大賞」競賽，將從10強樂團中選出海洋大賞之得主。（圖／為2023年資料照，新北市政府提供）
▲「2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭」今日為第二天，今(20)日重頭戲為「海洋獨立音樂大賞」競賽，將從10強樂團中選出海洋大賞之得主。（圖／為2023年資料照，新北市政府提供）
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