王力宏十度出席「富豪夏令營」！比爾蓋茲、庫克都在現場
天王王力宏近日第10度受邀出席在美國愛達荷州太陽谷舉行的年度太陽谷峰會（Sun Valley Conference），這個聚會被外界稱為是「富豪夏令營」，每年7月都集結科技業、媒體及金融領域的領袖參加，這次嘉賓除了王力宏之外，還有微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）、蘋果執行長庫克（Tim Cook），還有OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。
記者朱祖儀／綜合報導
據了解，王力宏這次不僅和科技巨頭們進行深度交流，還和好萊塢電影製片人、頂級設計師和世界知名藝術家們互動，展現了他在娛樂圈和商界的廣泛人脈。另外，他和OpenAI執行長奧特曼展開親切交談，進一步加深雙方在音樂與科技跨界合作的可能性。
此次王力宏出席，不僅是對他個人成就的肯定，也進一步提升了華人在國際舞台上的影響力。未來，他將繼續以音樂為媒介，連接世界各地的朋友，為全球的文化交流與合作貢獻更多力量。
事實上，王力宏在各界都擁有超強人脈，這次已經是第10度受邀參加，而他在聚會上也認識到不少大咖，先前還和新加坡前外交部長楊榮文聚會，2人就是在太陽谷峰會上認識的。據《CNN》報導，每年這場聚會的議程和演講內容都是保密的，好讓這些名人可以自由交談，而股神巴菲特通常都會參與這場聚會，不過自從去年媒體報導，他的老婆艾斯翠（Astrid Buffett）抱怨一杯咖啡要4美元（約新台幣131元）太貴，因而引發爭議之後，他就避免參加盛會了。