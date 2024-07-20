台鐵「隱藏功能」太狂！車廂很吵、冷氣不涼神解　乘客全長知識了

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「竟然有這種神奇的服務，感覺很好用，常常覺得車廂吵死了」、「同道中人！上次也覺得超級熱，發現這東西之後立刻傳，馬上變涼很多」、「第一次知道這種東西耶！長知識了」、「感謝分享，常常坐火車熱到不行，車上還有乘客常常講電話超大聲超吵」、「我也傳過，真的過10分鐘車廂有感變涼，處理速度蠻快的。」
台鐵專屬「隱藏服務」爆紅！簡訊通報車長即時處理
事實上，網友提及的功能就是台鐵的「簡訊通報服務」，只要傳簡訊到「0921-765-125」這支專線，就會有專人即時回覆，針對不同的狀況請該列車的車長出面處理，像是最多人反應的車廂冷氣不涼、車廂內有乘客有脫序行為、講電話聲太大、聊天聲音太吵等等，只要傳簡訊到該專線，都會馬上被車長處理哦！
過去高雄市阮綜合醫院身心內科、精神科醫師林奕萱也因為車廂有人未戴耳機玩手遊，聲音迴盪整個車廂，她也是利用這個功能，果然列車長就出面協調。讓她大讚：「在發出簡訊後，1至2分鐘就有人回覆，7分鐘的時間，車長已經抵達我所在的車廂，隨即處理。」
不只台鐵有即時通報服務！高鐵、捷運系統都有
然而其實不只台鐵有這個隱藏服務，其實高鐵以及北捷都有類似的服務，《NOWnews》也特別整理相關資訊給乘客參考，但千萬切記不要濫用簡訊、訊息通報機制，把服務留給真正需要的人哦！
🟡台鐵「簡訊通報」、「文字客服」服務
📍專線：0921-765-125
📍文字客服：點我進網頁「週一至週五（國定假日除外）上午9時至下午18時」
📍填寫需求：填寫車次、車廂、事件發送即可
🟡台灣高鐵「數位客服」
📍數位客服：點我進網頁或下載「台灣高鐵」APP進入服務，「真人回應時間為早上6時至24時」
🟡台北捷運「AI智慧客服」
📍點我進網頁 或下載「台北捷運Go」APP
📍在系統首頁點擊「一般事件通報」，或在APP對話框輸入簡單文字，可以觸發其他視窗回應，引導對話輸入路線別、車廂編號，再經過手機認證後即可傳遞訊息。