中職明星賽大巨蛋登場！3.1萬人朝聖　60位啦啦隊應援大跳開場舞

中信兄弟陳俊秀「超怪力」！全壘打大賽就轟15發　打破大巨蛋螢幕

▲中信兄弟陳俊秀參加全壘打大賽，預賽就轟15發，還轟破大巨蛋大螢幕。（圖／林柏年攝）
▲中信兄弟陳俊秀參加全壘打大賽，預賽就轟15發，還轟破大巨蛋大螢幕。（圖／林柏年攝）

記者吳政紘/綜合報導

中信兄弟內野手陳俊秀今（20）日參加中職明星賽的全壘打大賽，他在預賽就轟出15發全壘打，並且在預賽領先群雄，此外，陳俊秀還轟破大巨蛋左側螢幕，讓他的全壘打「怪力」傳說又再添增新篇章。陳俊秀過去也曾參加過全壘打大賽，但是並未順利奪冠，這次大巨蛋移師到室內，又是在台北舉辦，陳俊秀調整得宜，不斷開轟，還轟破螢幕。陳俊秀表示：「自己沒想過會打破螢幕，而是隊友跟我說才知道。」

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這次全壘打大參賽名單分別有張肇元、拿莫．伊漾、張志豪、陳俊秀、曾頌恩、吉力吉撈．鞏冠、魔鷹（Steven Moya）、林安可。其中今年已經累積19轟的洋砲魔鷹最受矚目，他還要挑戰2008年統一獅隊洋砲布雷（Tilson Brito）所打下的「布雷障礙」，當時他在4輪比賽總計敲出46發全壘打。

陳俊秀也很有實力，他在前5次揮擊就有收穫，而且在10轟後，連續三次揮擊都形成全壘打，最後也轟出15轟，還啟用「重播輔助判決」。

只見陳俊秀轟出左外野全壘打，不偏不倚打中大巨蛋左側大螢幕，不過在台鋼洋砲魔鷹開轟，共敲出23發全壘打，也在預賽領先。

對於自己轟破螢幕，陳俊秀表示：「自己沒想過會打破螢幕，而是隊友跟我說才知道。」他認為在大巨蛋開轟，體力比較節省，加上有冷氣，也比較舒適。

▲中信兄弟陳俊秀參加全壘打大賽，預賽就轟15發，還轟破大巨蛋大螢幕，讓全場球迷瘋狂。（圖／吳政紘攝）
▲中信兄弟陳俊秀參加全壘打大賽，預賽就轟15發，還轟破大巨蛋大螢幕，讓全場球迷瘋狂。（圖／吳政紘攝）
▲中職明星賽全壘打大賽，中信兄弟陳俊秀開轟，打破大螢幕。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽全壘打大賽，中信兄弟陳俊秀開轟，打破大螢幕。（圖／林柏年攝）

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