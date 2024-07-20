直擊／瘦子辣妻即將卸貨！挺「超大孕肚」現身音樂祭 互動全被拍
由「本色音樂」舉辦的夏日音樂祭「本色祭Summer Splash」今（20）日在桃園陽光劇場登場，由歌手張震嶽化身的DJ Orange打頭陣，在開場就放了2個小時的歌炒熱氣氛，不少人為了搶聽，在34度豔陽下提早排隊入場。張震嶽在場上也超級嗨，不僅拿著水槍狂射觀眾，還一度跑到台下和觀眾，Multiverse、大淵也接力表演。而台上表演時，也直擊到瘦子和即將臨盆的老婆Jennifer現身場邊，新科歌王熱狗也同樣帶著妻小現身。
記者朱祖儀／桃園報導
張震嶽化身DJ Orange打頭陣，原定一小時的放歌，也被他嫌不夠過癮，主動加長到整整兩小時，老歌迷為了搶聽他放歌，在34度豔陽下提早排隊入場，讓整個活動在一開場就擠爆，本色音樂也沒有要放過大家，在後台準備三個大蓄水池，噴好噴滿為大家降溫，而有了去年經驗的粉絲們也都做好了準備，紛紛著比基尼泳裝，攜帶水槍到場，放話要與台上的藝人們進行一番水戰！
大淵MUTA登場後也不讓場子有任何冷掉的機會，他自稱「本色祭目標最大」，嗨喊「明天不用上班」，演唱最Chill的〈山山〉一邊走出延伸舞台，接受歌迷的洗禮，結果直接被噴個全身濕，在唱〈質感老鄉〉之前也忍不住向歌迷求饒，「拜託不要再噴我臉，當個有質感的人好嗎？」笑翻台下粉絲。隨後觀眾竟要求大淵脫掉，他笑稱很久沒有練了不能脫，「你們口味不要這麼重，晚上看瘦子脫就好了！」直接出賣兄弟。
而今日也直擊到瘦子和老婆Jennifer出現在場邊，看到Jennifer身穿長洋裝挺著即將臨盆的大肚子現身，狀態看起來非常好，還不時在場邊和朋友聊天自拍，或欣賞台上的表演；熱狗也帶著妻小一起出現，有歌迷發現他的蹤跡，他也瞬間成為人形立牌和大家合照，非常親民。