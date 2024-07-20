大數據附和徐巧芯酸賴清德「清德宗」？ 被起底是徐巧芯家族企業
網路溫度計發布口碑聲量排行，指出總統賴清德過去一個月聲量高達68萬筆，最主要關鍵字為「清德宗」，有網友質疑，「清德宗」正是國民黨立委徐巧芯日前發文揶揄賴清德的詞彙，而這家大數據公司更有「藍營背景」，質疑是否刻意帶風向。
記者陳佩君／台北報導
網友揭發，網路溫度計創辦人金志聿，是國民黨黨主席朱立倫的表弟，現為桃園市政府副秘書長，另一位創始成員就是徐巧芯的先生、現任台中市政府研考會主委劉彥澧，不僅是創始元老，也曾任網路溫度計總編輯；網友直呼，「原來這個網路溫度計是徐九百家族企業」，直稱就是藍營網軍。
網紅四叉貓日前曾發文破解網路溫度計如何帶風向的手法，表示網路曾流傳一篇以「反串民進黨網軍寫出教戰守則」為主題的文章，「然後過了一週後，徐巧芯老公的那個『網路溫度計』還把該篇創作文弄成新聞」。再對照今徐巧芯貼標籤、網路溫度計協助做聲量統計，手法如出一徹。
也有網友質疑，徐巧芯在北市狼師案飽受網友批評護航幼兒園，各大社群平台皆有罵聲，然而在網路溫度計本次的聲量統計中關於北市幼兒園的案子卻意外「被噤聲」。對此，台北市議員許淑華認為，大數據應該忠實反映社會輿情，監督政府，而不是成為特定政治人物宣傳自己的工具。